Los aeropuertos canarios operarán este domingo 1.346 vuelos, un 13,1% menos
Gran Canaria y Tenerife Sur son los aeropuertos que más operaciones registrarán
La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 1.346 vuelos este domingo, 7 de diciembre, lo que represente una caída del 13,1% en relación al mismo día de 2024, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.
Asimismo para este lunes, 8 de diciembre, los aeropuertos de Canarias también registran un descenso, ya que operarán 1.317 vuelos, lo que supone una caída del 11,8%.
Por recintos aeroportuarios, este domingo, 7 de diciembre, el de Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 410 operaciones, por delante de Tenerife Sur (263), Tenerife Norte (219), César Manrique-Lanzarote (214) y Fuerteventura (146).
Además, La Palma registrará 70 vuelos durante este domingo, mientras que El Hierro un total de 16 y la isla de La Gomera tendrá ocho operaciones, siendo esta última la única que mantiene el mismo número de vuelos que hace un año.
Por aeropuertos, el único que crece en vuelos en relación al mismo día de 2024 es Tenerife Norte, que se incrementa en 16 operaciones más, mientras que el que más cae es el de Gran Canaria, que tendrá 88 vuelos menos este 7 de diciembre.
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros
- La presencia de abejas y un hogar cada vez más hostil llevan al Pico del Sauzal al filo de la extinción
- Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
- ¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl
- Seve Díaz, chef de El Taller, tras alcanzar su primera estrella Michelín: 'Nos representa la humildad, no los lujos
- El Estado recurre una norma canaria sobre puertos deportivos que Torres aprobó como presidente
- Radiografía de la identidad canaria: nos sentimos antes del barrio y de la isla que españoles