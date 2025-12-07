Adasat Goya, director del SCS: "Hemos sentado las bases para que los procesos de estabilización sean rutina"

Cumple cinco meses al frente del Servicio Canario de la Salud, ¿que supone para usted dirigir una dirección general con tanto peso en la sanidad pública?

Es un proyecto que entusiasma, un nuevo y apasionante reto que supone una continuidad en el compromiso que había adquirido cuando decidí aceptar dirigir el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Todo se reduce a intentar mejorar la vida de nuestros pacientes, independientemente del lugar que ocupes. Cambia el puesto y cambian las funciones, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Para mí es un reto de vida y con la satisfacción de saber que lo que estamos haciendo es mejorar la vida de nuestro de nuestro ciudadano.

¿Cómo describiría ahora mismo el estado de salud de la Sanidad Canaria?

Hay una tendencia social a ser bastante pesimista. La realidad es que tienes la oportunidad de compararte con el resto comunidades autónomas, Canarias está bastante mejor de lo que se dice. Estamos a la vanguardia en muchísimas técnicas y procedimientos y la calidad asistencial es también bastante buena en comparación con el resto del país. Entendemos la perspectiva de la sociedad que viene como consecuencia de muchos años de de dejadez bastante negativa, pero la realidad es que la situación es bastante mejor de lo esperable.

Como dice, Canarias está bien en muchos aspectos, pero ¿en qué tendría que mejorar?

Hay muchísimas cosas que mejorar, en ningún momento digo que esté bien y que no haya que hacer más. Siempre que haya una persona esperando por una prueba, una cita o a ser atendido por una urgencia habrá algo que mejorar. ¿Dónde tenemos la necesidad de ser más eficientes? Hemos hecho una gran apuesta por las técnicas en hospitalización, las grandes terapias y los procedimientos innovadores costosos. Nos falta desarrollar la Atención Primaria y ese es, precisamente, uno de los objetivos a los que nos vamos a dedicar estos dos últimos años. En lo que se refiere a la organización y funcionamiento, para nosotros es prioritario, seguir mejorando las condiciones laborales de nuestros trabajadores.

En 2026 se destinará una partida de 1.488 millones de euros a la Atención Primaria, ¿cree que es suficiente para impulsar los cambios que propone?

Ya la estamos impulsando. De hecho, este presupuesto lleva ya un incremento de más de 60 millones de euros para este fin. En la Atención Primaria confluyen una serie de problemas que son difíciles de abordar instantáneamente. La insularidad y la orografía obligan a tener una gran dispersión de centros de atención primaria. Tenemos más de 200 centros de salud y consultorios y algunos de ellos han estado bastante necesitados de reforma y acondicionamiento. Por eso nos hemos marcado el objetivo de poner las instalaciones al día y generar nuevos espacios, algo que está dentro de la estrategia +AP. No es, sin embargo, sencillo. El problema ahora está en la poca disponibilidad de empresas para abordar estos proyectos.

¿A qué se debe esa poca disponibilidad? ¿Tiene que ver con que los precios públicos?

El motivo es la poca disponibilidad de empresas cualificadas para abordar este tipo de obras. Y no es por los precios porque muchos proyectos los estamos valorando hasta 20% por encima de su precio previsto para intentar ser atractivos y aún así en muchos de los casos se nos quedan descubiertas las licitaciones.

¿Han estimado cuántos centros de salud deberían ser reformados?

Va por Gerencias y de acuerdo a su plan director de ejecución de infraestructuras. En cuanto a priorización, no solo estamos mirando la infraestructura más antigua, sino también en aquella donde haya más demanda o necesidad de crecer. A esto se añade otra complejidad añadida y es que todas estas reformas dependen de la normativa municipal y de los diferentes planes ordenación urbana. En definitiva, la complejidad es muy alta y aunque tenemos un orden de prioridades, muchas veces no podemos ni siquiera ejecutar la prioridad porque no depende de nosotros.

En cuando a listas de espera, Canarias cuenta con un cuello de botella en el acceso a consultas con especialistas, para la que en junio esperaban 150.975 personas, que si bien es un 4% menos que en diciembre, supone un 8,3% más que en junio del año pasado. ¿Cuál es su plan para desbloquearlo?

Estamos tomando medidas para que la lista de espera se reduzca y, de hecho, ya estamos obteniendo datos de que así es. Hubo un parón de consultas durante el covid que provocó ese incremento. Ahora tenemos que dar es salida a todo eso que se acumuló mientras se produce un incremento poblacional mantenido. Además, hemos amplificado nuestra cartera de servicios; tenemos el turismo que, siendo el motor económico de las islas, también incrementa la presión; y a todo ello sumamos la longevidad de nuestra población que hace demande más asistencia sanitaria.

Desde la oposición se ha aludido al maquillaje de las listas de espera, asegurando que «esconden» a uno de cada cuatro pacientes, ¿qué opina sobre estas críticas?

Yo sobre maquillaje no le puedo hablar, no sé de eso. Lo que tenemos claro es que tenemos que reducir la lista de espera y para eso hemos decidido gestionarla. Esto ha supuesto poner en funcionamiento herramientas para hacerlas eficientes y para aprovechar el recurso público al máximo. Nos hemos marcado unos objetivos con los que, mensualmente, hacemos evaluación y hemos dado la oportunidad a los profesionales, para que puedan aportar su experiencia y su opinión en los procedimientos. Esto nos ha dado un modelo de gestión nunca antes visto, con un desarrollo informático a medida que nos permite evaluar qué quirófanos, intervenciones o especialistas son eficientes para determinadas intervenciones, también controlar los tiempos que que tratamos en cada procedimiento, establecer segundas y terceras previsiones de intervención para optimizar los quirófanos cuando hay cancelaciones, prolongar jornadas…

Este año se van a derivar 28 millones al Plan Activa para las listas de espera, ¿qué se hará con ellos?

El Plan Activa es solo para la lista de espera quirúrgica. Seguimos trabajando en el desarrollo de herramientas porque hemos detectado que uno de los grandes problemas que teníamos era la falta de información. Así que seguimos desarrollando herramientas para que cada Gerencia disponga de esos datos lo más actualizados posibles. Eso nos está dando un control de nuestra lista de espera que nunca antes habíamos tenido. En este sentido, los comités quirúrgicos son una herramienta que empezó a tener muy buenos resultados y hemos puesto a disposición del resto de Gerencias.

¿Qué papel tiene la sanidad concertada en el sistema sanitario?

Pues también lo estamos regulando. Antiguamente no había un control exhaustivo sobre cómo se derivaba. Era un equilibrio entre oferta y demanda. Hoy trabajamos con la concertada con previsión. Abordando todas aquellas terapias y todos aquellos procedimientos que realmente son prioritarios para el sistema. Eso antes nos hacía. Nos sentamos en en conjunto con toda la concertada, les planteamos la necesidad del SCS como cliente mayoritario de su negocio y le planteamos dónde queremos dónde necesitamos crecer.

Algunos contratos con la concertada llevan más de 30 años prorrogados, ¿hay previsión de que esta situación cambie?

Se está cambiando poco a poco. Tenemos que entender que el abanico de contratos que hay es bastante importante, pero estamos actualizando todos los conciertos que tenemos, en los órdenes de precio para todo concierto que saquemos no quede desierto. Queremos que esté actualizado las necesidades del SCS como demandante de servicio y que, a la vez, la concertada lo considere atractivo. No tendría ningún sentido hacer todo un procedimiento administrativo para que quede descubierto.

Según la consejera de Sanidad, Esther Monzón, este año aumentará la partida dedicada a la concertada, ¿en qué se derivará este montante?

Se incrementa en aquellas partes en aquellos conciertos que necesitan actualización por convenio. Necesariamente el SCS tiene que asumir el incremento de ese coste. No es que vayamos a gastarnos más dinero porque vamos a incrementar el uso de la de la clínica concertada, sino por actualización de precio.

¿Cuánto representa ahora mismo la concertada en la lista de espera quirúrgica?

En torno a un 30%.

¿Y eso no lo podría asumir la pública ahora mismo?

La realidad es que hoy en día no hay capacidad de absorber toda la demanda sanitaria por la infraestructura y medios humanos de las que dispone la sanidad pública. Cambiar o revertir eso supone incrementar nuestro nuestra infraestructura y nuestra plantilla en un aproximadamente 30%. Pero eso no se hace de un día para otro ni podemos crecer a ese ritmo dentro del SCS ni del Gobierno. Poco a poco se va haciendo planificación, estamos desarrollando nuevas infraestructuras, estamos intentando crear nuevos nuevos nuevos centros y ampliar los que ya tenemos.

La semana pasada se inaguraron las nuevas urgencias de la Candelaria, ¿en qué situación están los otros proyectos de mejora de estos sersvicios en el Hospital Materno-Infantil en Gran Canaria y el HUC, en Tenerife?

El HUC presentamos el año pasado un proyecto muy ambicioso con una inversión de 2 millones de euros. El proyecto no solo suponía la renovación de infraestructura y ampliación del servicio en la medida posible, sino también de cambios de modelo de gestión y de circuitos. Ese proyecto está bastante avanzado, ya hemos hecho siete de las doce líneas de actuación. Es cierto que nos hemos encontrado con el escollo en el incumplimiento por parte del proyectista en la entrega del proyecto de las urgencias pediátricas, pero se está buscando alternativa a este a este problema jurídico administrativo legal. En cuanto al Materno, también se han desarrollado diferentes propuestas que estaban planteadas en un plan de ejecución y van a buen ritmo.

¿Cómo avanzan las negociaciones entre el HUC y la ULL para la permuta de ciertos terrenos?

La pasada semana estuve aquí sentado con responsables de la ULL y parece que de una manera clara se va abordar dicha permuta de terrenos e instalaciones. De hecho, he solicitado una enmienda a estos presupuestos para desarrollar el anteproyecto de un nuevo hospital en las instalaciones de la actual facultad de Medicina.

En las urgencias de Canarias hay un problema que se ha cronificado: los pacientes que ocupan cama aún teniendo alta médica. ¿En qué situación se encuentra la sanidad a día de hoy con estas modificaciones de estos servicios?

Realmente los cambios en Urgencias no mejoran esa situación. Sin embargo, es una prioridad para el SCS dar respuesta a las necesidades de esos pacientes que lo que necesitan es una cama sociosanitaria. Es cierto que trasciende a las competencias de la Consejería de Sanidad y aborda ya otros estamentos del Gobierno, pero trabajamos con una propuesta clara de mejorar la asistencia sociosanitaria para toda nuestra población. De ahí surge la estrategia conjunta entre la Consejería de Bienestar Social y Dependencia y el SCS. Por nuestra parte colaboramos en la gestión del paciente y con todo el procedimiento administrativo. Además, concertamos camas con entidades sociosanitarias del ámbito privado para poder evacuar a esos pacientes lo antes posible.

La OPE de consolidación ha sido criticada por no haber finalizado el 31 de diciembre de 2024, como se había planteado en un inicio. ¿Le preocupa que el proceso pueda ser impugnable debido a estos retrasos?

El incumplimiento de los plazos se debe a que, cuando se crea la normativa, se hace sin tener un análisis claro de la situación de la que partía cada una de la de las comunidades autónomas. Canarias partía de la peor situación, con una tasa de eventualidad altísima y una administración bastante antigua, que no tenía muchos procedimientos digitalizados. Eso provocó que, en un momento determinado, fuera imposible cumplir con los plazos. Ante esa realidad, son los tribunales los que determinaron la viabilidad de poder continuar con el procedimiento dadas las condiciones de partida que no se tuvieron en cuenta. El procedimiento va a buen ritmo una vez iniciado. La previsión es que a principios del segundo trimestre del año que viene ya estemos en disposición de hacer la fase de oposición en el resto de especialidades que no entran dentro del A1, donde están los facultativos. Estas son unas 61. Necesitamos soporte externo para la realización de los exámenes, lo que requiere una licitación que se llevará a cabo durante el primer trimestre.

Una vez finalice esta macroope, ¿se podrán empezar a convocar ofertas de empleo bianuales o anuales?

Es la idea. En el SCS hay momentos en el año en el que alcanzamos los 38.500 trabajadores. Entre esta convocatoria que son 12.500 más la del 2023 y 2024 son 7.000 y 2.000. Estamos hablando de que más de la mitad de la plantilla del SCS que estaba en situación de temporalidad va a tener la posibilidad de optar a una plaza fija. Este procedimiento, aparte de ser totalmente innovador, ha sentando las bases para fomentar que este tipo de procesos sean rutinarios y la estabilidad deje de ser la gran publicidad negativa del SCS. El SCS no pierde constantemente profesionales. De hecho, estamos mejorando muchísimo el incremento anual de plantilla. Y no solamente en categorías donde hay una disposición de personal mucho más amplia, sino también con facultativos. Retenemos y atraemos talento. En torno a un 80% de los profesionales que hace su residencia en Canarias acaban en las Islas. Además, hemos constatado que somos una de las mejores comunidades a nivel de retribuciones en todas las categorías.

¿Cuánto ha aumentado la plantilla y cuál sería el ideal ahora mismo para poder dar un servicio óptimo?

El ideal no te lo voy a responder por una sencilla razón: es imposible de cuantificar ahora mismo. Podríamos crecer ilimitadamente. Sobre cuánto hemos incrementado, las cifras varían todos los meses. Es también difícil concretar en un dato exacto, pero te puedo decir que, por ejemplo, hay gerencias que han llegado a duplicar sus especialistas. ¿Dónde necesitamos seguir creciendo como una prioridad? Atención primaria.

Una de las advertencias recurrentes del sindicato médico es que existe una falta de pediatras y médicos de familia en AP. Canarias hace años que tampoco incrementa las plazas MIR para esta especialidad. ¿Cómo piensan revertir esta situación?

Canarias es demandante de mano de obra y ese modelo tiene que cambiar. No puede ser que tengamos constantemente miles de personas con currículum académicos brillantes solicitando plazas para cursar una universidad una carrera a la que solo algunos pocos pueden acceder. El modelo tiene que plantearse la necesidad que tiene la población. Hay muchísimos aspirantes que seguro reúnen condiciones para ser profesionales en todos los ámbitos. Sin embargo, el acceso a la formación está muy limitado. Necesitamos que eso se revierta para que un mayor número de estudiantes que pueda acceder a las a las diferentes formaciones académicas superiores.

Aumentar las plazas del Grado de Medicina, por ejemplo, es un paso. Pero el problema, a mi juicio, se mantendría, ya que las plazas para el MIR de Medicina de Familia o Pediatría son muy escasas y llevan años sin apenas crecer.

Ese problema tiene solución, ya que la carrera en el periodo dura 6 años, por lo que tendríamos tiempo de solucionarlo. En Atención Primaria siempre llenamos el cupo de plazas porque las unidades son muy buenas. Así que si tengo más demandantes, buscaríamos los medios para poder generar más plazas.

Los enfermeros han denunciado el trato abusivo de las listas de contratación temporal, ¿se plantea hacer un cambio?

Por supuesto. Y se va a cambiar porque quien te habla ha hecho una propuesta a las diferentes organizaciones que componen la Mesa Sectorial para cambiarlo. Se les ha pedido que hagan propuestas con el ánimo de que no dinamiten el desarrollo de la negociación, sino que sea un acuerdo conjunto y consensuado para modificar la actual orden. Por nuestra parte, estamos trabajando con las Gerencias para ver las necesidades que tiene cada una y actualizar dicha la orden. La idea es no demorarlo mucho para tener la nueva orden a principios del año .

Desde su integración en la Consejería de Sanidad, los trabajadores del banco de sangre han estado denunciando malas praxis por parte de Sanidad en lo que se refiere a contratación de personal.

Lo que ha cambiado es el modelo. Antes funcionaban como organismo autónomo con un convenio propio y con unas listas que estaban caducadas y quedaban fuera del amparo legal. Una vez integrados dentro de la Dirección General, estas listas no pueden ser usadas porque no están actualizadas. Así que los puestos donde los contratos iban finalizando se han cubierto de acuerdo a las normas de la Dirección General. Es decir, se sustituyen por trabajadores de otras listas que se que están a disposición del SCS. Nuestra idea es que todas las listas que se mantengan actualizadas se usen.

Claro, pero ¿qué pasa con los trabajadores que llevan años en el servicio y son reemplazados por no que las listas están caducadas?

Son trabajadores temporales. Tienen derecho a presentarse en las listas como cualquier otro, incluso con la intención de que se valore también su experiencia.

¿Y se plantean estabilizar a esa a ese personal?

Eso está avanzando a muy buen ritmo, creo que la semana pasada, si no recuerdo mal, se publicó en el BOC la delegación por parte de Función Pública a la Dirección de Hemodonación y Hemoterapia del procedimiento de estabilización.

Los trabajadores afirman que esta situación está teniendo su impacto en las donaciones ¿cómo está la donación de sangre ahora mismo?

Hemos tenido varias cuestiones que afectan a la hemodonación. La hemodonación es cíclica, suele tener momentos en el año donde se complica y es verdad que la inestabilidad no ayuda. Pero la realidad es que ha oscilado de una forma muy similar a como lo ha hecho en antesn