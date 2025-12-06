Pestana, en el acto de la Constitución: “No debemos respetar opiniones racistas bajo el pretexto de la libertad de expresión”

La polarización política, las tensiones sociales, la desigualdad económica o el avance del negacionismo conforman el escenario de amenazas que, según el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ponen hoy en riesgo la fortaleza del sistema democrático español. “No debemos permitir que, bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión, se amparen opiniones racistas, xenófobas, delictivas o contrarias a la igualdad”, defendió el representante estatal.

Pestana lanzó este mensaje durante el acto institucional celebrado este sábado con motivo del 47 aniversario de la ratificación de la Constitución de 1978. En su intervención, alertó de que quienes se apoyan en discursos falsos “utilizan la mentira como arma” y que, por tanto, “no pueden ser tolerados”, en referencia al auge de mensajes que cuestionan los cimientos del sistema democrático.

La Transición, un proceso que nunca termina

La Transición, subrayó el delegado, es un proceso que “nunca termina”, recordando que los avances logrados en las últimas cinco décadas —tras el final de la dictadura franquista— exigen una vigilancia constante para evitar retrocesos. “No podemos olvidar que la democracia, como libertad, requiere de constante cuidado y trabajo”, insistió.

La situación política actual —marcada por fricciones entre administraciones en cuestiones como el traslado de menores migrantes no acompañados a la Península— refleja precisamente esos riesgos. “La memoria de la dictadura aún sigue siendo un tema que debemos afrontar”, apuntó Pestana, quien además subrayó que, pese a los avances logrados en derechos humanos durante estas cinco décadas, “hay que ser conscientes de que los desafíos siguen presentes”.

Durante el acto, la Delegación del Gobierno reconoció la trayectoria del Instituto de Astrofísica de Canarias, del paleógrafo Luis Hernández Martín —a título póstumo—, del Grupo y la Fundación Servidis y de la fiscal María Farnés por “llevar a la práctica el espíritu de la Constitución”.

(Habrá ampliación)