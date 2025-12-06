Varios microterremotos sacuden Canarias durante la madrugada, según el IGN
Los temblores, de baja magnitud y registrados entre Tenerife y Gran Canaria, no han producido daños ni han sido percibidos por la población
Santa Cruz de Tenerife
Canarias ha registrado tres terremotos durante la madrugada de este sábado, todos ellos localizados en el canal entre Tenerife y Gran Canaria y sin causar daños. Los datos, publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), confirman que se trató de sismos de baja magnitud, habituales en una región volcánica como la canaria.
Según los registros oficiales del IGN, los tres temblores se produjeron entre las 00:48 horas y las 03:49 horas.
Localizaciones y magnitudes
Los datos facilitados por el organismo detallan lo siguiente:
- 03:49 horas: terremoto de magnitud 1,9 mbLg, con epicentro en la zona marítima al noreste de Tenerife, a unos 9 km de profundidad.
- 02:18 horas: sismo de magnitud 1,5 mbLg, también en el entorno oceánico cercano a Tenerife, con la misma profundidad.
- 00:48 horas: temblor de magnitud 1,6 mbLg, localizado al este de la isla, a 7 km de profundidad.
En todos los casos, los movimientos se catalogan como microseísmos, un tipo de evento sísmico que normalmente no es percibido por la población debido a su baja intensidad.
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
- Seve Díaz, chef de El Taller, tras alcanzar su primera estrella Michelín: 'Nos representa la humildad, no los lujos
- La presencia de abejas y un hogar cada vez más hostil llevan al Pico del Sauzal al filo de la extinción
- El Estado recurre una norma canaria sobre puertos deportivos que Torres aprobó como presidente
- ¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl
- Radiografía de la identidad canaria: nos sentimos antes del barrio y de la isla que españoles
- El Estado amenaza a Canarias con tumbar el plus anual de 400 euros para los pensionistas que menos cobran