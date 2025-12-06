Varios microterremotos sacuden Canarias durante la madrugada, según el IGN

Canarias ha registrado tres terremotos durante la madrugada de este sábado, todos ellos localizados en el canal entre Tenerife y Gran Canaria y sin causar daños. Los datos, publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), confirman que se trató de sismos de baja magnitud, habituales en una región volcánica como la canaria.

Según los registros oficiales del IGN, los tres temblores se produjeron entre las 00:48 horas y las 03:49 horas.

Localizaciones y magnitudes

Los datos facilitados por el organismo detallan lo siguiente:

03:49 horas : terremoto de magnitud 1,9 mbLg , con epicentro en la zona marítima al noreste de Tenerife, a unos 9 km de profundidad .

: terremoto de , con epicentro en la zona marítima al noreste de Tenerife, a unos . 02:18 horas : sismo de magnitud 1,5 mbLg , también en el entorno oceánico cercano a Tenerife, con la misma profundidad.

: sismo de , también en el entorno oceánico cercano a Tenerife, con la misma profundidad. 00:48 horas: temblor de magnitud 1,6 mbLg, localizado al este de la isla, a 7 km de profundidad.

En todos los casos, los movimientos se catalogan como microseísmos, un tipo de evento sísmico que normalmente no es percibido por la población debido a su baja intensidad.