La Lotería Nacional deja tres premios en Canarias por valor de 285.000 euros

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Constitución ha dejado este sábado, 6 de diciembre, tres premios en Canarias con un valor total de 285.000 euros.

En concreto, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE), el primer premio cayó en el 94703 y el segundo, en el 67906.

El primer premio ha dejado dos afortunados en el archipiélago, que recibirán cada uno 130.000 euros. En concreto, las personas agraciadas han adquirido sus boletos en:

El Médano (Tenerife): trasera de la Plaza Galicia, 11

(Tenerife): trasera de la Plaza Galicia, 11 Mercalaspalmas (Gran Canaria): C. C. Merca Cuesta Ramó, s/n, l-13 A, Marzagan

(Gran Canaria): C. C. Merca Cuesta Ramó, s/n, l-13 A, Marzagan Cuenca

Segovia

Sevilla

Valladolid

Zaragoza

Por su parte, el segundo premio, valorado en 25.000 euros, también ha dejado a un afortunado isleño, en este caso, de Fuerteventura. Los boletos premiados fueron adquiridos en:

Tuineje (Fuerteventura) : Paseo de la Libertad, 8

: Paseo de la Libertad, 8 Barcelona

Jaén

Pontevedra

Girona

Sevilla

El premio especial de la jornada, con 15.000.000 euros de premio, no tuvo ningún ganador.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).