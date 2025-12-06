El círculo de Pleito

Artistas que nunca paran de sacar o hacer cosas. Parece un signo de los tiempos que se detecta en varios talentos canarios actuales. ¿Será la escasez palpable del mercado discográfico lo que empuja a no parar de dar directos? Quizá. Alba Gil Aceytuno es un ejemplo, siempre en múltiples proyectos aportando un talento enorme desde su saxofón alto.

Una artista tan colaborativa como ella ahora crea Pleito, nombre de su disco y de su proyecto en solitario. «Quería crear como una especie de alter-ego para darle forma al proyecto desde una visión diferente a lo que venía haciendo bajo mi nombre. También fue con la intención de alejarme de esa idea propia del jazz en la que el individuo es más importante que el concepto o el propio desarrollo de la música».

Alba, que llegó al saxofón porque le encantaban las canciones de Extremoduro (que tienen mucho saxo), quiere reivindicar así un instrumento que ahora vuelve a estar de moda. Aunque en este caso el concepto es otro: el saxo al revés. El que suele ser instrumento solista se convierte aquí en acompañamiento. ¿Cómo? Pues gracias a eso de la respiración circular (una técnica en la que el instrumentista se convierte, por así decirlo, en la bolsa de una gaita de la que sale aire de manera ininterrumpida) y a la sucesión de arpegios armónicos (una estructura que ayuda a acompañar cualquier canción). Así describe Alba el proceso: «Pleito nació un día que me senté con el saxofón, una libreta, un boli y la tarea de componer una canción hecha únicamente con los arpegios que toco con la respiración circular. Es algo que hago hace muchos años, pero siempre de manera improvisada o como elemento secundario dentro de una banda, y al componer un tema de esta forma (que fue virgendelpinotepidoestarmejor) me di cuenta que podía crear un proyecto que se sostuviera así».

Pleito es disco en solitario y también presentación en solitario. Lo defiende Alba, su saxo y sus aparatos, a pesar de que lo normal hasta ahora es verla metida en apuestas muy colectivas. «Está siendo un reto muy bonito, es una energía totalmente diferente el tocar sola, pero después de este año y medio que tiene ya el proyecto me encuentro muy cómoda en el formato. Creo que hasta se me hace más fácil mantener la concentración y la intensidad en la música, ya que tengo que estar pendiente de muchas cosas, pero todas dependiendo de mí». Por delante tiene presentaciones mañana domingo mismo en Fuerteventura con Fajardo, el 21 de diciembre en el Espacio TEA de Agaete (Gran Canaria) y el 10 de enero en el Equipo Para de Santa Cruz de Tenerife.