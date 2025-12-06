Canarias refuerza la cooperación con África y extiende 'Tierra Firme' a Senegal, Mauritania y Cabo Verde

Canarias apuesta por reforzar la cooperación y establecer nuevas vías de colaboración. El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una nueva edición del proyecto Tierra Firme —iniciado en 2023 como programa piloto dirigido a jóvenes senegaleses de entre 18 y 35 años—, que ahora se amplía a otros países. Durante los próximos tres meses, 110 jóvenes de Senegal, Mauritania y Cabo Verde recibirán formación dual en áreas como fontanería, electricidad, construcción y hostelería.

El objetivo es claro: facilitar la capacitación de estos jóvenes para que puedan acceder a un empleo en su país tras realizar prácticas formativas en empresas canarias y españolas. Esta iniciativa se desarrolla en un contexto en el que las Islas continúan siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para miles de personas migrantes que emprenden la ruta atlántica, considerada la más peligrosa y mortífera del mundo. En lo que va de año, las llegadas por vía marítima han descendido alrededor de un 59%. Una caída que se produce después de que el año pasado se alcanzaran cifras próximas a un récord de llegadas irregulares.

El proyecto

Es el tercer año en que la Administración regional impulsa el proyecto. Tierra Firme se basa en la cooperación público-privada. Los cursos de formación profesional que se imparten responden a la demanda de mano de obra de las empresas que operan en esos países. Los resultados son optimistas: en la edición anterior, más de 300 jóvenes de Senegal y Mauritania recibieron formación durante el primer semestre de 2025 y muchos de ellos trabajan actualmente en las empresas donde realizaron sus prácticas.

El programa también obtuvo resultados satisfactorios en 2024, cuando se puso en marcha en Dakar formando a 30 jóvenes senegaleses que posteriormente lograron empleo en tres sectores con alta empleabilidad: agricultura, textil y turismo.

La empleabilidad

De los cinco cursos previstos en la edición 2025-2026, tres se impartirán en Senegal y sumarán un total de 60 participantes. Las formaciones se realizarán en centros del país, con la participación de profesorado canario especializado en cada área. Esta misma semana, representantes del Gobierno de Canarias y de las entidades colaboradoras mantuvieron varias reuniones en Dakar con autoridades y cámaras de comercio para ultimar los detalles técnicos del programa.

Canarias refuerza la cooperación con África y extiende 'Tierra Firme' a Senegal, Mauritania y Cabo Verde / La Provincia

El primer curso en Senegal ofrecerá formación profesional dual en electricidad para 20 jóvenes. Estará impartido por la Federación Provincial de Pymes del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA), que subraya la elevada demanda laboral en este ámbito ante la falta de personal cualificado en el país.

El segundo curso, a cargo de la Federación Provincial de Empresas de Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE), capacitará en fontanería a otros 20 jóvenes. Esta formación busca fomentar la incorporación de mujeres a itinerarios técnicos, promoviendo la igualdad de oportunidades en sectores tradicionalmente masculinizados.

Mauritania

El tercer curso, impartido por la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas, tiene como finalidad proporcionar una alternativa a la migración forzada a 20 jóvenes senegaleses, a través de su cualificación profesional en oficios del sector de la construcción, relacionados con los acabados de obra y el mantenimiento de edificios.

Canarias refuerza la cooperación con África y extiende 'Tierra Firme' a Senegal, Mauritania y Cabo Verde / La Provincia

En Mauritania, Tierra Firme también repetirá con el curso de cualificación en construcción. Lo impartirán docentes de la Fundación Laboral de la Construcción con la participación de 20 chicos y chicas y se llevará a cabo en un centro de formación profesional de Nouakchott con un máximo de tres meses de formación en el centro y un máximo de tres meses de prácticas en empresas asociadas al programa.

Cabo Verde

Una de las principales novedades de la segunda edición de Tierra Firme es la realización de cursos en Cabo Verde. Para cubrir esta demanda - de la mano de la Asociación Canaria de la Macaronesia -, Tierra Firme capacitará a 30 jóvenes caboverdianos, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, para su incorporación profesional al sector turístico y hotelero en la isla de Santiago. La formación se desarrollará en la Escuela de Hostelería y Turismo de Cabo Verde, realizando las prácticas en el Hotel Barceló de Praia.

El director general de Relaciones con África, Luis Padilla, destaca que los “excelentes resultados” obtenidos por Tierra Firme desde su puesta en marcha en el verano de 2024 confirman que la cooperación con los países de origen y tránsito migratorio “es la vía más eficaz para desincentivar que los jóvenes se suban a un cayuco y evitar que pierdan la vida en la ruta canaria”. La nueva edición del programa contará con financiación íntegra de la Dirección General de Relaciones con África, que destina un presupuesto de 507.000 euros para el periodo 2025-2026. Con estos fondos se impartirán cinco cursos de formación profesional.