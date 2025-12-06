¿Alba Fdez es un DJ de…?

Me considero versátil pero siempre con un toque elegante, intentando que cada mezcla tenga sentido. Lo que me mueve es la energía de la gente y cuando conecto con la pista siento que podemos hablar sin palabras.

¿Por qué se hizo DJ?

La música siempre ha estado presente en mi vida. Estudié varios años de piano en el conservatorio y desde pequeña veía a mi hermano en casa a los platos mezclando. En plena pandemia y pasando una separación difícil, me dio por desempolvar los viejos CDJ 400 de mi hermano, sin pantallas, empecé a mezclar a oído con unos viejos auriculares de iPhone.

¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable?

Crecí escuchando a grandes artistas como Amaral, La Oreja de Van Gogh, Shakira, Enya, Silvio Rodríguez…etc. Son canciones que no pondría en un set, pero cuando suenan me las sé de memoria, forman parte de mi educación musical y de mí.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o algún gesto raro cuando pinches?

Tengo un pequeño ritual antes de cada set: unas horas antes, busco estar en completo silencio. Nada de música, solo mis pensamientos, tranquila y concentrada. No quiero llegar a la cabina saturada de sonidos; al contrario, quiero que cada nota, cada vocal me sorprendan en el momento.

Quitando la música y pinchar, ¿cuáles sonsus pasiones ocultas, sus hobbies?

Me encanta el deporte. Entrenar me despeja la mente, y me mantiene con energía. También practico surf, para mí estar en el mar y desconectar es una sensación que no tiene precio.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿A usted qué es lo que le da de comer?

Pues estudié Ingeniería civil. Tras varios años trabajando en el sector, me di cuenta de que también podía ir por el camino de la enseñanza, así que me preparé el Máster de Formación del Profesorado y actualmente soy profesora de Matemáticas en un instituto. Cuando se lo cuento a la gente, a veces me miran flipando. Pero en realidad hay mucha conexión entre la música y las matemáticas.