¿Qué supermercados abren el 6 de diciembre en Canarias? Estos son los horarios de HiperDino, Mercadona, Spar, Carrefour, Alcampo y Lidl

El puente de diciembre ha vuelto, y con él, los festivos que afectan a la apertura de supermercados en Canarias. Este sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución, muchas personas aprovecharán para adelantar sus compras navideñas o reponer lo esencial en casa. Pero, ¿qué tiendas estarán abiertas y con qué horario?

Aquí te detallamos los horarios de los principales supermercados del archipiélago, según la información confirmada por cada cadena:

HiperDino, SuperDino e HiperDino Express

Los establecimientos del grupo HiperDino abrirán sus puertas el 6 de diciembre, con horarios que varían entre las 8:00 y las 22:00 horas, según la ubicación. Se recomienda consultar el horario específico de cada tienda en la web oficial o en la app, ya que algunas zonas podrían experimentar aperturas más limitadas.

Mercadona

Mercadona mantendrá su horario habitual este viernes 6 de diciembre, con apertura de 9:00 a 21:30 horas. Sin embargo, cerrará sus puertas el lunes 9, cuando se celebra el segundo festivo del puente, el Día de la Inmaculada.

Carrefour

Carrefour abrirá sus tiendas en Canarias este viernes 6 de diciembre de 9:00 a 22:00 horas, aunque los horarios específicos pueden depender del centro. Para evitar sorpresas, es recomendable confirmar la información directamente con la tienda más cercana.

Spar

En el caso de Spar, los horarios varían según la localización. La mayoría de los establecimientos abrirán entre las 8:00 y las 9:00 horas, y cerrarán entre las 15:00 y las 22:00 horas, dependiendo de la zona. Conviene verificar los detalles en tienda o en la página web oficial.

Alcampo

Alcampo no ha anunciado cambios por el puente de diciembre, por lo que se espera que permanezca abierto tanto el viernes 6 como el lunes 9 de diciembre, con su horario habitual de 8:30 a 21:00 horas.

Lidl

Lidl también mantendrá abiertas sus tiendas este viernes 6 de diciembre, con horarios variables según la ubicación. En la mayoría de los casos, se espera que abran de 9:00 a 22:00 horas, aunque conviene confirmar cada centro de forma individual.

Dado que los horarios pueden variar según isla y municipio, especialmente en festivos, lo más aconsejable es consultar directamente en las webs o aplicaciones móviles de cada cadena. Así evitarás desplazamientos innecesarios y podrás planificar mejor tus compras durante el puente de diciembre.