Óscar Camps, fundador de Open Arms: «Europa invierte más en frenar salidas que en evitar muertes»

«Europa invierte más en frenar salidas que en evitar muertes». Ese fue el mensaje central que el fundador y director de Open Arms, Óscar Camps, llevó esta mañana a la comisión de Asuntos Europeos en el Parlamento de Canarias, donde denunció que la política migratoria comunitaria está basada en levantar muros, externalizar fronteras y pagar a terceros países para que controlen las salidas mientras Europa mira «para otro lado». Una estrategia, dijo, que no evita el movimiento de personas sino que desplaza las rutas y las vuelve más largas y letales.

Camps recordó que más de 10.000 personas murieron intentando llegar a España en 2024. A su juicio, lo que está ocurriendo en el Atlántico no es un accidente ni un fenómeno inevitable, sino una consecuencia directa de decisiones políticas europeas. «Lo que mata no es el oleaje, sino la falta de alternativas», advirtió, subrayando que los derechos humanos «dejan de ser universales» cuando no se respetan en el mar.

El fundador de Open Arms situó a Canarias como la «primera línea sin cobertura europea», un territorio que, pese a su capacidad de adaptación, ha asumido en solitario una responsabilidad que debería ser compartida por todos los Estados de la UE. Criticó que Bruselas siga actuando «como si el Archipiélago fuera un margen geográfico» y no un punto estratégico donde se libra «una batalla mortal» que Europa no quiere ver. Según Camps, Canarias tiene ahora la oportunidad de convertirse en el territorio en el que Europa recupere su sentido original. «La defensa de los derechos humanos por encima de cualquier frontera», recordó.

También pidió coherencia interna: si España quiere exigir solidaridad a la Unión, señaló, debe empezar por cumplirla dentro de sus propias fronteras. Recordó que varias comunidades autónomas no están asumiendo las cuotas de menores migrantes, lo que cuestiona la autoridad moral del país frente a sus socios europeos.

Vías legales

Camps defendió que la solución no puede limitarse al control marítimo. Subrayó la necesidad de vías legales de migración, inversión real en países de origen y acuerdos transparentes con terceros estados. Alertó de que la UE ha renovado pactos con Libia y avanza hacia un modelo similar con Túnez y Argelia, pese a las graves vulneraciones de derechos humanos documentadas en esos países.

Insistió en que las ONG no son responsables del fenómeno migratorio, sino un síntoma de la ausencia de un sistema público eficaz de búsqueda y rescate. La criminalización de estas organizaciones, añadió, solo evidencia el vacío «operativo y moral» que los Estados han dejado en el mar.

Tras su intervención, la mayoría de los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de un mayor apoyo europeo. Por parte del grupo mixto, Raúl Acosta, agradeció la labor de Open Arms y reprochó la «dejadez» de las administraciones ante un problema estructural que se sigue afrontando solo cuando estalla en las costas. El diputado de ASG, Jesús Ramos Chinea, destacó la importancia de reforzar la cooperación al desarrollo para frenar la inestabilidad que alimenta las salidas. Desde Nueva Canarias, Esther González alertó de la deriva de las políticas europeas y de la ausencia de mecanismos estables de reparto. El Partido Popular, a través de Jennifer Curbelo, lamentó que Canarias continúe gestionando en solitario una situación que trasciende a cualquier gobierno. Y la representante de Coalición Canaria, Cristina Calero, insistió en la imposibilidad de que las islas dispongan de medios suficientes para salvar todas las vidas en riesgo.

Tradición migratoria

El PSOE, representado por Gustavo Matos, reivindicó la tradición migratoria canaria y defendió que la movilidad forma parte de la condición humana. «Europa sigue siendo referente moral para miles ciudadanos. Esos valores fundacionales sigue siendo nuestra mejor carta, hay que ponerlo en valor», apuntó.

La tensión política llegó con la intervención de Vox. La diputada Paula Jover acusó a las ONG de beneficiarse de la inmigración irregular y responsabilizó a organizaciones como Open Arms del «efecto llamada». Camps utilizó el segundo turno para replicar y recordarle a Jover que su equipo existe porque los Estados han dejado un vacío que alguien debe cubrir. También denunció las campañas de acoso que han sufrido él y su familia.

El fundador de Open Arms cerró su intervención apelando a la responsabilidad europea: salvar vidas, dijo, no es una opción, sino una obligación legal y moral. Mientras esa premisa no se asuma con todas sus consecuencias, advirtió, las rutas no desaparecerán: simplemente se multiplicarán.