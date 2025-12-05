Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lanzarote incorpora el radar ‘Lanza’ LRR de última generación

El Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) nº 22 de Lanzarote recibió el radar que refuerza la vigilancia y defensa del espacio aéreo canario

Recepción oficial del nuevo radar del Escuadrón de Vigilancia Aérea n.º 22

Recepción oficial del nuevo radar del Escuadrón de Vigilancia Aérea n.º 22 / E. D.

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) nº 22, en Lanzarote, acogió este viernes la entrega oficial del radar de largo alcance ‘Lanza’ LRR, un sistema de última generación que supone un salto cualitativo para la unidad. El EVA 22, ubicado en el Acuartelamiento Aéreo de Peñas del Chache, en Haría, es responsable de la vigilancia y defensa del espacio aéreo en Canarias, así como del apoyo al tráfico aéreo militar y civil.

El jefe del escuadrón, comandante Tanausú David Guglieri Paadín, destacó que la unidad «lleva cinco décadas sin descanso, siendo una referencia nacional en la vigilancia y control del espacio aéreo». La incorporación del nuevo radar, añadió, «marca un hito y multiplica la capacidad para garantizar la integridad y la seguridad».

En la misma línea se expresó el general jefe del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio, Eliseo Pérez Gómez, quien subrayó que el acto «no es solo la puesta en funcionamiento de un sensor, sino la reafirmación de un compromiso con la excelencia operativa y con los medios que garantizan la soberanía y la seguridad de todos los ciudadanos». También recordó que las Islas, por su posición estratégica, «son un punto clave para la vigilancia, la anticipación y la capacidad de respuesta ante los desafíos».

El radar, fabricado íntegramente en España, consolida a la industria nacional de defensa en la vanguardia tecnológica del ámbito aliado. El sistema entró en servicio el 4 de noviembre y ya opera a pleno rendimiento.

Se trata del segundo radar ‘Lanza’ LRR instalado en el territorio nacional, tras el desplegado en el EVA nº 2, en Villatobas, en Toledo. Además, el acto estuvo presidido por el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, general del aire Francisco Braco Carbó.

