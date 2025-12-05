La DGT lo confirma: los patinetes y bicicletas canarios están obligados a llevar esto a partir de 2026

En enero de 2026 no solo entrará en vigor no solo entrará en vigor la baliza V-16, sino también uno de los cambios normativos más importantes de la movilidad. Se obligará a que los patinetes eléctricos y determinadas bicicletas cuente con seguro obligatorio.

¿Todas las bicicletas y patinetes eléctricos necesitarán seguro?

La Dirección General de Tráfico distingue entre dos tipos de bicicletas eléctricas:

EPAC o pedelec (son las más comunes): motor de hasta 250 W y alcanza hasta los 25 km/h. Estas no necesitarán seguro obligatorio porque se consideran bicicletas convencionales.

(son las más comunes): motor de hasta 250 W y alcanza hasta los 25 km/h. Estas no necesitarán seguro obligatorio porque se consideran bicicletas convencionales. Speed Pedelecs: alcanzan hasta los 45 km/h, deberán matricularse, registrarse y contratar un seguro de responsabilidad civil desde el 2 de enero de 2026.

La mayoría de patinetes eléctricos deberán tener seguro obligatorio de responsabilidad civil.

¿Qué se considera un VMP?

Según el Reglamento General de Vehículos, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son aquellos de uno o más ruedas, diseñados para una única plaza y propulsados por motores eléctricos que alcanzan una velocidad entre 6 y 25 km/h.

Además, la DGT recuerda que estos vehículos no pueden circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles. Solo pueden usarse en calzadas autorizadas por la ordenanza municipal, en el caso de que no exista, por cualquier calzada urbana. Están sujetos a las mismas tasas de alcohol y prohibición de drogas que el resto de conductores.

"A la hora de adquirir un VMP, ten en cuenta que los VMP comercializados a partir de 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso. Los VMP comercializados hasta el 21 de enero de 2024 podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque no dispongan de certificado. A partir de dicha fecha, solamente lo podrán hacer los VMP que cuenten con la certificación", señala la DGT.

Multas entre 200 y 1.000 euros

Será obligatorio obtener un certificado de circulación, la inscripción en el registro público de la DGT y colocar en el vehículo una etiqueta que identifique el número de registro asignado.

Los usuarios no deberán cumplir con esta nueva normas hasta el 2 de enero de 2026, pero una vez llegada esa fecha, quienes no cumplan con la ley se enfrentarán a multas de entre 200 y 1.000 euros.