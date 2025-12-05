Alma La Forte (periodista): «‘Estoy como nunca’ no es la vida de la reina Letizia, es algo muy cotidiano»

Alma La Forte llega este domingo 7 de diciembre a Mujeres World Fest con Estoy como nunca, su primer monólogo en solitario. La cita dará comienzo a las 20:00 horas en el Auditorio de Adeje y trata de retratar a una mujer que se atreve a hablar sin filtros sobre su vida, sus contradicciones y sus aprendizajes.

¿Qué le espera al público que vaya a disfrutar del monólogo Estoy como nunca?

Un espejo, porque muchas personas se van a ver identificadas. Y si no, al menos van a oír historias que les suenan, desde el minuto uno hasta el final. Yo no soy madre, y por eso ese tema me daba respeto introducirlo y, como no puedo abordarlo desde la óptica de la madre, lo puedo hacer desde la de la amiga de la madre.

¿Son necesarias aún plataformas como Mujeres World Fest para visibilizar el talento femenino, sobre todo en ámbitos como los monólogos, como con el que usted llega a Tenerife este fin de semana?

Sí. Me preguntaban hace poco si hacían falta más mujeres en la comedia y sobre los escenarios, y yo decía que hacen falta más mujeres en todas partes. Hace falta que se nos vea en cualquier lado y de cualquier manera, haciendo de todo. Para eso buscamos la igualdad, para poder hacer lo mismo exactamente que los hombres.

Sostiene que su monólogo Estoy como nunca está dirigido sobre todo a las mujeres. ¿No cree que puede despertar conciencias también entre los hombres?

Estoy como nunca está ideado por una mujer, escrito por una mujer, dirigido por una mujer, interpretado por una mujer y es para mujeres. Lo que pasa es que, ahora que estamos girando y ya llevamos varios bolos, los hombres que vienen nos dicen que esto también es para ellos. Así que creo que voy a empezar a cambiar ese discurso y decir que sí, que esta propuesta es para todos los géneros.

«Me preguntan si hace mujeres en la comedia y yo digo que hacen falta en todas partes»

Efectivamente, Estoy como nunca es un monólogo muy reciente porque se estrenó hace poco más de un mes. ¿Cómo surgió la posibilidad de darle forma después de tantos proyectos que ha protagonizado en los últimos tiempos?

Estuve dos años girando con Mujeres: La dramedia, junto a Irene Junquera y Amagoia Eizaguirre, y aquel primer proyecto ya surgió de un monólogo a una sola voz, así que parece que ahora se ha cerrado el círculo. Es curioso porque es a una sola voz, pero sé que soy la voz de muchas, sin que suene presuntuoso, pero es que lo que cuento nos ha pasado a todas. No es la vida de Georgina ni de la reina Letizia, es algo bastante cotidiano.

Como usted dice, se trata de una propuesta inspirada en sí misma y en las mujeres que la rodean, porque asegura que está pendiente en todo el momento de lo que sucede a su alrededor.

Sí, a mí me inspira el día a día totalmente. El otro día sin ir más lejos me puse a contabilizar cuántos cafés me había tomado a lo largo del día y me hizo gracia porque pensé que eso definía lo mayor que era. Al final, me centro en observar la vida cotidiana y hacer chirigota de todo.

Ese análisis de lo cotidiano ¿provoca que el monólogo evolucione en cada nueva función, porque usted ha dicho que no es muy amiga de la improvisación?

Sí, va ocurriendo, inevitablemente. Pero yo soy novel, llevo cinco minutos en esto y por eso me da tanto miedo la improvisación e integrar cambios, pero ahora me estoy dando cuenta de que lo disfruto bastante porque al llevar el texto del papel al escenario puedo ver qué momentos calan más y por eso voy integrando cosas que hacen que la propuesta esté viva. Ya tengo alguna fecha cerrada para 2027, así que no puedo ni imaginar lo que irá cambiando el monólogo.

Sí, porque además Estoy como nunca muestra una imagen de la mujer de hoy, que puede ser diferente a la de hace cinco años pero es que además las cosas de un año a otro las cosas cambian mucho.

Absolutamente. Y ahora que estamos a final de año nos damos cuenta de eso, porque hacer balance es inevitable. Y también te digo que menos mal que se produce esa evolución porque, de lo contrario, todo sería demasiado estable y terminaría siendo muy aburrido.

Y precisamente, en lo que se refiere al mundo femenino, ¿cómo está siendo esa evolución? ¿Debemos seguir empleando la risa para hacer pensar?

Yo tengo tendencia al optimismo y, aunque hay que seguir evolucionando, también sería injusto decir que estamos igual. Seguramente no estamos como nunca todavía, porque queda mucho trabajo mientras exista la brecha salarial y el techo de cristal, y no haya cocrianza. La verdad es que podría enumerar un montón de cosas por las que todavía hay que trabajar.

A lo largo de su carrera ha trabajado en la radio, en las redes sociales y ahora se adentra en la parte más teatral. ¿Qué le da cada una de esas plataformas?

Creo que tanto las redes sociales como el teatro nos ofrecen una gran inmediatez en la respuesta del público, el feedback lo tenemos enseguida, mientras que cuando publicamos un libro no recibimos la respuesta del lector hasta mucho tiempo después de haberlo escrito. También es verdad que la inmediatez que te ofrecen las redes sociales puede llegar a ser adictiva y dañina, porque podemos caer en el peligro de trabajar únicamente por la respuesta del público. Yo llevo mis propias redes, pero no tengo ninguna estrategia y, si vives en lo analógico, no puedes vivir en lo digital. Todo depende del momento de la vida y del trabajo.

Alma La Forte. / El Día

A pesar de ese feedback tan directo del que habla, ¿la pantalla del móvil se siente como una protección ante el público, y que desaparece cuando se sube al escenario?

Sí, y eso para una persona controladora como yo es peligroso porque en las redes sociales puedo elegir qué mostrar pero sobre el escenario, si una persona del público estornuda, o yo misma lo hago, lo tengo que integrar en lo que estoy haciendo, y por eso creo que existe una comprensión brutal en los espectáculos en directo.