Las termitas ganan a la oposición

En la sesión de enmiendas al presupuesto autonómico, la oposición se estrelló contra un muro. De cerca de mil propuestas, apenas una decena logró avanzar. La mejor parada fue la diputada no adscrita, Marta Gómez, que logró ‘colar’ siete iniciativas, incluida una ayuda para instalar un cordón sanitario contra las termitas en Tacoronte.

Negociaciones con poco éxito. Tras una primera sesión, celebrada ayer, en la que se debatieron las enmiendas parciales al presupuesto autonómico de los partidos que sostienen al Gobierno regional, llegó hoy el turno de la oposición. Y el resultado no fue el esperado. Las expectativas de PSOE, Nueva Canarias y Vox se desinflaron rápido: de las cerca de mil enmiendas que habían presentado, apenas una decena logró avanzar.

La sorpresa vino de quien menos margen tenía. Marta Gómez, diputada no adscrita –antes integrada en Vox– y sin derecho a participar en las negociaciones, fue la que más logró rascar del documento presupuestario. Siete de sus propuestas recibieron luz verde, entre ellas una ayuda destinada a establecer un cordón sanitario perimetral en Tacoronte para combatir la presencia de termitas subterráneas.

El PSOE llegó al debate con un paquete amplio, con 524 enmiendas centradas en reforzar áreas sensibles y redistribuir partidas vinculadas a políticas sociales, vivienda y sanidad. Pero solo tres propuestas –un 0,5% del total–, con un impacto económico limitado, prosperaron. El diputado socialista Manuel Hernández lamentó que el Gobierno cerrara filas «antes de tiempo» y que el proceso se redujera a una formalidad, sin apenas margen para enriquecer el presupuesto. «Han vuelto a demostrar la incapacidad y la falta de voluntad política para alcanzar acuerdos y mejorar unas cuentas deficitarias», afirmó.

NC se queda sin enmiendas, mientras la diputada no adscrita logra sacar adelante siete

Visto bueno

Las tres propuestas socialistas que recibieron el visto bueno fueron: el proyecto Saltando barreras en el IES Playa Honda, una subvención para el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna para infraestructuras de reactivación agrícola y un proyecto de inversión para desinfección de suelo. En total, 225.000 euros. «No nos sorprende la actitud del Ejecutivo, pero hay que recordar que el grupo socialista no es solo el grupo mayoritario de la oposición, sino que el mayoritario de la Cámara», apuntó Hernández.

Nueva Canarias tampoco salió con buenas noticias de la sesión. El grupo terminó la reunión sin una sola enmienda aprobada. La indignación de los canaristas creció al ver que, mientras sus propuestas quedaban todas descartadas, la diputada no adscrita conseguía avanzar varias de las suyas. Los diputados de NC lo interpretaron como una muestra clara de la falta de negociación del Gobierno y de su voluntad de imponer las cuentas sin matices. La diputada Carmen Hernández, calificó al Ejecutivo de «apisonadora parlamentaria». «No tiene sentido pedir acuerdos cuando ninguna de las propuestas obtiene siquiera la oportunidad de ser discutida en serio», lamentó tras la reunión.

En medio de ese clima, Marta Gómez emergió como la figura inesperada. Sin participar en las reuniones previas y con menor capacidad de interlocución que cualquier grupo, consiguió sin embargo que varias de sus iniciativas fueran asumidas por el Gobierno. Y su éxito contrastó con el ambiente generalizado de frustración. «La verdad que estoy contenta. Tengo ahí alguna cosilla que sigo intentando negociar con las consejerías», reconoció.

Además de la subvención para que se levantase un cordón sanitario perimetral para controlar las termitas subterráneas en el municipio de Tacoronte, Gómez logró más apoyo para la Federación Canaria de Baloncesto, para la Federación Canaria de Pádel y también una ayuda para el Trofeo el Teide. «También conseguimos que saliera adelante una pequeña ayuda para conseguir material para la escuela unitaria de La Ampuyenta en Fuerteventura», explicó la diputada.

De 524 propuestas del PSOE, solo tres reciben luz verde, con un impacto de 225.000 euros

Desde PSOE y NC criticaron que el Gobierno acudiera a la cita con los acuerdos ya cerrados y sin intención de «abrir espacios reales para el diálogo». Señalaron que el debate se convirtió en un trámite casi simbólico y que la selección final de enmiendas respondía más a decisiones previamente adoptadas que al intercambio parlamentario. Resulta llamativo que, mientras las propuestas e iniciativas de partidos que representan a una parte significativa de la sociedad canaria –respaldados por el voto de los ciudadanos– no obtuvieron ningún respaldo, varias de las iniciativas de Marta Gómez, diputada no adscrita, hayan prosperado. «Los presupuestos no responden a las demandas de la oposición, que son también las demandas de la mayoría social de Canarias», insistió Hernández.