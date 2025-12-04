Primera derrama de 10 millones para el Centro de Vulcanología

El Estado y el Gobierno de Canarias tendrán que inyectar a partes iguales en las próximas semanas 10 millones de euros en los cimientos del Centro Nacional de Vulcanología que se ubicará en La Palma, concretamente, en la zona de Tacande (El Paso). Esta primera derrama irá acompañada de la creación del consorcio que debe quedar perfilado antes del 31 de diciembre. A partir de estos movimientos se va a definir un proyecto único ubicado en montaña quemada, en una zona cercana a donde brotaron los primeros ríos de lava del volcán Tajogaite el 19 de septiembre de 2021.

Jorge Pais, jefe de la sección de Patrimonio, Histórico y Arqueológico del Cabildo de La Palma, descubre algunas de las claves del lugar en el que se va a construir esta sede para la investigación vulcanológica. «La zona de Tacande, o montaña quemada, se divide en tres: una localizada en la parte de arriba, otra en el medio y, por último, la que se encuentra abajo», comenta sobre un perímetro que en el pasado formaron parte de unas tierras comunales que se empleaban en las labores de pastoreo de los rebaños», puntualiza el arqueólogo respecto a un entorno en el que destaca una gran hacienda que escapó viva de las coladas. «Se encuentra en la zona de Tajuya a los bordes de La Hilera, que va desde el Refugio del Pilar hasta la vertiente occidental de la Isla», aclara del entorno en el que se va a edificarse una infraestructura que va a colocar a la Isla Bonita, y con ella al Archipiélago, como un referente mundial en el estudio de los volcanes.

Aunque en este caso el dicho que apunta a que un clavo saca otro clavo no refleja el sentimiento generalizado en el Valle de Aridane, debido a las importantes pérdidas materiales y emocionales que ocasionó la erupción del Tajogaite, no es menos cierto que la noticia de la instalación del Centro Nacional de Vulcanología en La Palma [con el apoyo logístico del Cabildo de Tenerife] es vista como una «oportunidad inmejorable» para devolver la «normalidad» a un lugar con un gran potencial para la ciencia.

"Una oportunidad inmejorable"

«Es la mejor noticia que hemos recibido este año», asegura el alcalde de El Paso, Eloy Martín, sobre la decisión acordada en el Consejo de Ministros del pasado martes. «Se nos presenta una oportunidad inmejorable para canalizar el crecimiento del municipio», destaca el nacionalista.

«Estamos en disposición de contar con un complejo de referencia dentro y fuera de España; con este movimiento nos metemos en la élite» Eloy Martín — Alcalde de El Paso

Una de las patas que se va a acoplar a este proyecto recién adjudicado es la construcción del Hotel Escuela [el tercero que abrirá en el Archipiélago] en el antiguo Monterrey de El Paso. La obra sobrepasa los 6,5 millones de euros de presupuesto y su gestión estará a cargo de Hecansa (Hoteles Escuela de Canarias ) siguiendo un esquema de trabajo parecido al que utiliza en las instalaciones que tiene a su cargo en la acera de enfrente del Heliodoro Rodríguez López. Y es que la idea no es que sólo se convierta en una solución alojativa para la comunidad científica, sino en un espacio desde donde divulgar proyectos del Vulcanológico.

Con la pieza que empezarán a definir los miembros del consorcio a partir del año que viene [las administraciones deben afrontar un calendario de pagos compartidos a partir de los 5 + 5 iniciales], La Palma suma otro atractivo a la comunidad científica mundial tras consolidarse como uno de los observatorios del cielo más importantes de los cinco continentes. «Estamos en condiciones de mejorar nuestro turismo de ciencia», vaticina Martín en relación al escenario que se abre en Tacande.

Apuesta para la recuperación

Eloy Martín tiene igual de claro que el encargo de construir en El Paso un espacio para la investigación de este calado es bueno para el municipio y que, sobre todo, muchas de las cosas que se perdieron en el último cuarto de 2021 en el Valle de Aridane son irrecuperables. «Estamos en disposición de contar con un complejo de referencia dentro y fuera de España; con este movimiento nos metemos en la élite», subraya el alcalde pasense sobre el valor añadido que supone «poder medir sobre el terreno el comportamiento de un territorio volcánico pero, a su vez, ser una referencia a la hora de canalizar las visitas de los turistas que se quieran acercar para conocer un poco mejor cómo son este tipo de fenómenos naturales».

Otra de las posibilidades formativas que se abre a los jóvenes palmeros tiene que ver con el hecho de que los que quieran estudiar cuestiones vinculadas con los procesos volcánicos van a tener la oportunidad de adquirir de conocimiento en casa.«No se van a tener que marchar», se alegra Eloy Martín porque se supone que «vamos a contar los con los mejores medios para predecir situaciones como las que se dieron en torno al Tajogaite. «Siempre se dice que de las cosas buenas hay que sacar lo mejor y, si dejamos claro que hay una parte que perjudicó mucho a los palmeros, hay otra que tiene que ver con la posibilidad de captar la atención de expertos y de unos visitantes interesados en conocer in situ qué sucede debajo de los territorios volcánicos del Archipiélago.