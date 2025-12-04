NC-BC pide a Clavijo más "autogobierno" en lugar de un "intento" de 'decreto canario' que solo busca "confrontar"

El diputado y portavos de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, ha recalcado este jueves el rechazo de su formación al 'decreto canario', defendido por el presidente canario Fernando Clavijo, por tratarse de un documento que no está "consensuado" y que elude responsabilidades que el Gobierno regional ya cuenta.

En una rueda de prensa en el Parlamento, Campos ha mostrado la posición de su formación ante el que es "un intento de decreto" que tan solo busca "la confrontación" y no ejercer las competencias que Canarias cuenta para afrontar problemas como la vivienda.

"Para un totum revolutum, una improvisación total, la carta a los Reyes Magos, el programa electoral de Coalición Canaria, con nosotros, que no cuente con Nueva Canarias", ha señalado el diputado de NC-BC, que ha disgregado además la hoja de ruta alternativa presentada por su formación, y que incluye un total de 41 medidas, que tienen "alcance y competencias" en Canarias.

Luis Campos ha subrayado que Nueva Canarias defenderá que Canarias "necesita un decreto, pero uno hecho en Canarias, para resolver los retos de canarias desde el autogobierno que aquí se tiene", dejando de voltear la vista "hacia Madrid o Bruselas", precisamente para resolver los problemas canarios, donde hay "competencias plenas".

Un espacio "de confrontación"

Así, ha acusado a Clavijo de querer buscar "un espacio de confrontación" con un documento que está "elevado a la enésima potencia de lo que creemos que no se va a conseguir" y que, a su vez, "podría impedir que se pudieran aprobar determinadas medidas". De este modo, el decreto defendido por el Gobierno de Canarias es, asimismo, una "auténtica carta a los Reyes Magos".

"Ni compartimos enfoque, ni contenidos, ni metodología", ha resumido Campos, que ha lamentado que el decreto impulsado no cuente con un "análisis serio" de la realidad canaria y que suponga un resumen del "pacto de investidura de Coalición Canaria con el PSOE" a nivel nacional, sin contar con el "consenso" de las distintas formaciones con representación en el Parlamento canario.

"No compartimos en absoluto algunas de sus medidas, como la bonificación del 60% del IRPF, ya no a la isla de La Palma, con la que podemos estar de acuerdo por su recuperación tras el volcán, sino también a El Hierro y La Gomera. No estamos de acuerdo en que unos paguen menos impuestos que otros por el lugar en que residan".

Además, ha criticado, la formación tampoco comparte que en un decreto urgente se introduzcan elementos como que "Clavijo, el presidente regional, decida quién será el director de Radio Televisión Española (en Canarias)". "No es la vía", ha dicho Campos, que se ha mostrado sorprendido, además, que en este decreto se soliciten 208 millones de euros extraordinarios en Carreteras cuando se es "incapaz" de ejecutar 100 millones en el último ejercicio.

Un contradocumento

"Exigimos un gobierno de canarias que, con rigor, defienda sus verdaderas necesidades ante el Estado", ha deslizado. Así, como alternativa, el grupo parlamentario ha presentado un contradocumento al decreto de Clavijo, con 41 medidas que "tienen alcance y competencias en Canarias". Entre ellas, la formación pide la eliminación de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, así la implantación de una tasa turística para recaudar entre 200 y 250 millones de euros finalistas para el territorio.

Además, en materia educativa, piden alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto que establece la Ley Canaria de Educación, mientras se exige la financiación estable que urgen las universidades públicas canarias, para que "puedan abrir sus puertas, encender las luces y pagarles a los docentes" que para ellas trabajan. A ello se suma el refuerzo del presupuesto para I+D+i.

Por su parte, en Vivienda, Campos ha defendido que Canarias "tiene suelo, recursos económicos", y por ello la formación ha planteado una nueva ley de vivienda canaria "ante el desfase" que presenta la actual. También, en paralelo, piden contemplar el Plan Canario de Alquiler Seguro, ya presentado por NC-BC y que defiende que el Ejecutivo se convierta en avalista de aquellos que tengan las más de 211.000 viviendas vacías ante la emergencia habitacional.