Canarias impulsa la cooperación macaronésica para redefinir el futuro de la salud mental y las adicciones

La cooperación regional dio un paso decisivo ayer con la inauguración de las primeras Jornadas de Salud Mental y Adicciones de la Macaronesia, un encuentro que aspira a convertirse en referencia atlántica para el abordaje integral de los problemas de salud mental. Más de 250 profesionales de Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde se reunieron en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para analizar estrategias comunes ante un desafío que crece en todas las regiones atlánticas. «Solo en 2024 atendimos 335.000 consultas de salud mental», subrayó la consejera de Sanidad, Esther Monzón, para ilustrar la magnitud del reto asistencial.

La consejera remarcó que el trabajo realizado en los últimos dos años ha permitido ampliar la red pública de recursos especializados: «Hemos puesto en marcha 11 nuevos dispositivos en varias islas e incorporado psicólogos clínicos a los centros de salud, reforzando la atención desde primaria». Una línea de acción que, según destacó, será objeto de análisis durante estas jornadas, concebidas para compartir experiencia y detectar necesidades comunes.

Momento durante el acto de inauguración. / E. D.

Una alianza fundamental

El director regional de Prevención y Combate a las Dependencias de Azores, Pedro Jorge Escórcio, coincidió en la importancia de esta cooperación transnacional. Recordó que los archipiélagos comparten condicionantes geográficos, sociales y demográficos, por lo que «la coordinación permitirá respuestas más eficaces y adaptadas al contexto insular», especialmente en el ámbito de las adicciones y los comportamientos de riesgo.

En la inauguración también participaron el gerente del Hospital Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, y el director general de Salud Mental y Adicciones del SCS, Fernando Gómez-Pamo, responsable de la conferencia inaugural: Situación actual de la Red de Salud Mental y Adicciones. Retos futuros. Su intervención repasó la evolución del modelo comunitario en España, desarrollado desde la reforma psiquiátrica de los años 80, y destacó la necesidad de avanzar hacia una red «más integrada, cercana y orientada a los derechos humanos».

Retos futuros

Entre los retos, Gómez-Pamo mencionó la optimización del tratamiento, el refuerzo de los recursos humanos y una atención específica a colectivos vulnerables, áreas incluidas en el nuevo Plan de Acción en Salud Mental 2025-2027.

El director general de Salud Mental también expuso los datos actuales del uso de los servicios comunitarios en Canarias, señalando la estabilidad de la atención en los últimos años y la importancia de fortalecer la prevención, especialmente en juventud y adolescentes. Las diapositivas mostraron la estructura de la red, desde unidades hospitalarias hasta recursos comunitarios, y la necesidad de expandir respuestas intermedias que eviten la hospitalización cuando sea posible.

Fernando Gómez-Pamo durante el acto inaugural. / E. D.

Programación de las jornadas

El programa de las jornadas, bajo el lema «Saberes que se cruzan en convergencia para el futuro», incluye cerca de 30 ponencias que abordan desde la integración de salud mental y adicciones hasta el impacto del crimen organizado en la economía de la droga, la perspectiva de género, los proyectos comunitarios o la atención a personas sin hogar. También se analizarán modelos internacionales, como el desarrollado en el País Vasco y las Azores, además de experiencias locales aplicadas en Canarias.

Las sesiones continuarán mañana con temáticas que van desde las adicciones digitales en adolescentes hasta los programas transculturales de salud mental, el chemsex o las estrategias de prevención en contextos recreativos nocturnos. El cierre correrá a cargo del propio Gómez-Pamo, en una jornada que aspira a consolidar un espacio estable de cooperación entre los archipiélagos atlánticos.