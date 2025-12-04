Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cumbre España-MarruecosSector tabaquero en CanariasTiempo en TenerifeAmenazas consejera TurismoDepuración en Canarias
instagramlinkedin

Los aeropuertos canarios operarán 5.689 vuelos en este puente de la Constitución

Los aeródromos isleños tienen previsto ocho vuelos menos que el año pasado en estas fechas

Terminal del aeropuerto Tenerife Sur, en Granadilla de Abona.

Terminal del aeropuerto Tenerife Sur, en Granadilla de Abona. / Arturo Jiménez

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La red de aeropuertos de Aena en Canarias prevé operar un total de 5.689 vuelos en este puente de la Constitución, entre este viernes, 5 de diciembre, y el lunes 8, siendo el sábado el día de más movimientos con 1.629, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En relación a la misma festividad de 2024, los aeropuertos canarios tienen previsto ocho vuelos menos este año, lo que supone una caída del 0,14%.

De esta forma, este viernes, 5 de diciembre, se operarán en el archipiélago 1.397 vuelos, lo que implica un incremento del 3% en relación al 5 de diciembre de 2024; mientras que el sábado está previsto que se registren 1.629 vuelos (+25,5%).

Un día más tarde, el domingo, los aeropuertos canarios operarán 1.346 vuelos, lo que implicará una caída del 13,1%; el lunes, 8 de diciembre, también se produce un descenso, ya que operarán 1.317 vuelos, lo que supone una caída del 11,8%.

Operaciones por aeropuerto

En cuanto a los recintos aeroportuarios, Gran Canaria será el que tenga una mayor actividad con 1.759 operaciones, por delante de Tenerife Sur (1.082), Tenerife Norte (956), César Manrique-Lanzarote (844) y Fuerteventura (630).

Además, La Palma registrará 314 vuelos durante los cuatro días del puente, El Hierro un total de 72 y la isla de La Gomera tendrá 32 operaciones, siendo esta última la única que mantiene el mismo número de vuelos que hace un año.

Noticias relacionadas y más

Por aeropuertos, el que más crece en vuelos en relación al mismo puente de 2024 es Tenerife Norte, que se incrementa en 58 operaciones más, mientras que el que más cae es el de Tenerife Sur, que tendrá 59 vuelos menos en este puente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
  2. Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
  3. Seve Díaz, chef de El Taller, tras alcanzar su primera estrella Michelín: 'Nos representa la humildad, no los lujos
  4. La presencia de abejas y un hogar cada vez más hostil llevan al Pico del Sauzal al filo de la extinción
  5. Aviso urgente de la DGT: esta práctica tan común al volante entre los canarios puede costar multas de hasta 500 euros
  6. El Estado amenaza a Canarias con tumbar el plus anual de 400 euros para los pensionistas que menos cobran
  7. Radiografía de la identidad canaria: nos sentimos antes del barrio y de la isla que españoles
  8. Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo

Canarias impulsa la cooperación macaronésica para redefinir el futuro de la salud mental y las adicciones

Canarias impulsa la cooperación macaronésica para redefinir el futuro de la salud mental y las adicciones

Clavijo exige explicaciones a Albares ante la opacidad de la cumbre España-Marruecos

Clavijo exige explicaciones a Albares ante la opacidad de la cumbre España-Marruecos

El sector tabaquero ya supone el 6,6% del PIB industrial canario

El sector tabaquero ya supone el 6,6% del PIB industrial canario

El Estado deniega el asilo a menores derivados y los devuelve a Canarias

El Estado deniega el asilo a menores derivados y los devuelve a Canarias

Los aeropuertos canarios operarán 5.689 vuelos en este puente de la Constitución

Los aeropuertos canarios operarán 5.689 vuelos en este puente de la Constitución

Los canarios evitan las urgencias de los hospitales: apenas las visitan una vez cada tres años

Los canarios evitan las urgencias de los hospitales: apenas las visitan una vez cada tres años

Clavijo condena la violencia contra la consejera Jéssica de León por la Ley de Vivienda Vacacional

Clavijo condena la violencia contra la consejera Jéssica de León por la Ley de Vivienda Vacacional

Ana Garriga (Las hijas de Felipe): «Nos cuentan la historia en clave colonialista y así es imposible sentir empatía por el pasado»

Ana Garriga (Las hijas de Felipe): «Nos cuentan la historia en clave colonialista y así es imposible sentir empatía por el pasado»
Tracking Pixel Contents