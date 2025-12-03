Transparencia ya avisó en 2023 que existían en Canarias ‘ayudas covid’ sin justificar

De las 2.431 entidades subvencionadas con ayudas para hacer frente a los estragos de la pandemia de covid a partir del año 2021, un total de «342 no cumplieron con sus obligaciones de transparencia», entre las que se incluían «publicar el importe y el objetivo o finalidad de la ayuda pública concedida». Esa fue la conclusión del informe que publicó el comisionado de Transparencia Daniel Cerdán en febrero del año 2023, cuando aún presidía el Gobierno del pacto de las flores el actual ministro Ángel Víctor Torres y, sin embargo, el gabinete no activó ningún mecanismo para comprobar que el dinero público se estaba empleando para los fines acordados.

Incluso Cerdán recomendó en su momento, sin éxito, quelas empresas opacas pudieran ser «sancionadas con multa y, como sanción accesoria, el reintegro íntegro total o parcial de la ayuda o subvención pública concedida».

Es ahora, como desveló el martes el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Manuel Domínguez, cuando el Ejecutivo canario ha tenido que «bailar con la más fea» y a requerimiento de las autoridades de la Unión Europea (UE) proceder a llevar a cabo expedientes de reembolso «porque no han justificado el destino de los fondos otorgados».

3.000 expedientes

Aunque en el informe del entonces comisionado Cerdán se señalaba a 342 empresas, tanto Domínguez como su director general de Promoción y Diversificación Económica, Alexis Ortega, confirmaron que se están tramitando unos 3.000 expedientes para recuperar 100 millones de euros que no se han justificado y que hay que devolver a Bruselas antes del 31 de agosto de 2026, que es cuando vence el plazo de ejecución del dinero con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR).

A través de la principal línea de ayudas del Gobierno de Canarias, en 2021 se tramitaron 1.231 millones de euros en ayudas covid a 25.710 empresas y personas físicas, principalmente por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, con fondos europeos. Las 2.431 más importantes obtuvieron 1.001 millones de euros y casi una de cada diez, en concreto 232, recibió más de un millón de euros.

Ayudas directas

Las entidades subvencionadas y evaluadas por Transparencia en 2021 fueron 3.322. La financiación más importante, planificada inicialmente con 1.144 millones de euros, se reguló a través del decreto ley del 4 de junio de 2021, conocido como Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas, en base a lo previsto en un anterior decreto del 12 de marzo de ese mismo año relativo a medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia.

Entre las entidades perceptoras de las mayores cuantías estaba Salcai Utinsa – que percibió 12.,2 millones –, aunque otras 20 entidades fueron perceptoras de 5 millones de euros cada una. Muchas de ellas eran grupos hoteleros o que estaban relacionadas con el sector del turismo y, en conjunto, recibieron en total 100 millones de euros. Todas ellas cumplieron con el mandato de publicar y justificar el destino de los fondos obtenidos

Opacidad

En el artículo 27 del citado decreto ley se recordaba a los solicitantes de las ayudas «el deber de cumplimiento las obligaciones informativas contempladas tanto en la Ley de Subvenciones como en las leyes de transparencia».

Sin embargo, y como alertó el informe de Transparencia de 2023, el 14 % de las entidades privadas subvencionadas con ayudas por la pandemia de covid no presentó su declaración y se mantuvieron en la opacidad.