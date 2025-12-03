Los suicidios se cobran más vidas en Canarias que el mar o la carretera

En Canarias, cada dos días una persona se quita la vida. Según datos de 2023, se registraron 241 suicidios, 186 hombres y 55 mujeres. Ante este escenario, urge tomar medidas desde los centros sanitarios para afrontar desde una perspectiva multidisciplinar un problema social que, a día de hoy, se cobra más vidas que el mar o la carretera. No en vano, ambos fenómenos suman 198 fallecimientos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 43 menos que los registrados por esta causa.

Sobre su importancia se ha debatido hoy en las I Jornadas de prevención del suicidio: Manejo de la conducta suicida organizadas por el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria en Presidencia del Gobierno, en las que se ha tratado el manejo integral de la conducta suicida.

Estas jornadas, dirigidas a profesionales del ámbito sanitario, educativo y social, nacen de la necesidad de mejorar la prevención, la detección precoz y el abordaje del riesgo suicida desde una perspectiva coordinada. "El suicidio es un problema de salud pública que requiere una respuesta conjunta", señaló la supervisora de salud mental del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y organizadora de las jornadas, Ángeles Rodríguez. El objetivo, añadió, es formar, reflexionar y fortalecer el trabajo en red entre los sectores implicados.

Tasas por encima de la media nacional

En concreto, este acto busca que los asistentes adquieran herramientas para poder identificar señales de alarma, prevenir situaciones de riesgo y acompañar de forma adecuada a las personas afectadas "y también a sus familias". El programa incluyó una primera mesa de análisis crítico, una segunda dedicada al método colaborativo internacional CAMS —se centra en tratar la tendencia suicida como un diagnóstico y los objetivos del tratamiento del cliente son eliminar la intención suicida—, y una tercera centrada en el papel de las familias y su acompañamiento.

Entre las señales que deben alertar a profesionales y entorno destacan los cambios bruscos de comportamiento, el aislamiento, la desesperanza, las verbalizaciones sobre la muerte o las despedidas inusuales. "A veces pueden parecer simples bromas, pero debemos estar atentos", advirtió Rodríguez.

Canarias continúa registrando tasas de suicidio por encima de la media nacional, situándose como la tercera Comunidad Autónoma con mayor incidencia, 10.94 casos por cada 100.000 habitantes. "No es un problema solo sanitario, es un problema de salud pública y nos concierne a todos como sociedad", aseguró el director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias, Fernando Gómez-Pamo.

241 muertes en 2023

A nivel global, los intentos de suicidio afectan al 10% de la población. En Canarias, además de las 241 muertes registradas en 2023, persisten casos que han marcado a la opinión pública. La directora del área de Salud de Tenerife, Diana Mora, recordó el suicidio de Lucía en febrero, una niña de 12 años víctima de acoso escolar. "La prevención es fundamental", afirmó.

El jefe de servicios de psiquiatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria apunta que el aumento de los casos detectados responde en parte a la implementación de protocolos y a una mayor concienciación. "Buscar ayuda es la mejor opción, por ello nosotros continuamos formándonos".