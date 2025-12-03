La mascarilla volverá a los hospitales y residencias de Canarias con el próximo repunte de la gripe

La mascarilla volverá a los hospitales y centros de salud de Canarias con el próximo repunte de los contagios de gripe. Una vez el Archipiélago decrete el paso a la situación epidémica –cosa que, a día de hoy, no ha sucedido aún–, se volverá a recomendar el uso de mascarilla quirúrgica en las áreas sanitarias y sociosanitarias, pero solo en aquellos lugares donde se encuentren personas vulnerables. También se recomendará el uso de este método de protección para las personas que tengan síntomas compatibles con un cuadro de infección respiratoria aguda, ya sea gripe o covid.

Es una de las medidas que se han aprobado hoy en la Comisión de Salud Pública, compuesta por representantes de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de salud de todas las comunidades y ciudades autónomas. En esta reunión, se acordaron las recomendaciones mínimas que todas las Administraciones harán de hacer saber a sus ciudadanos en cada uno de los escenarios epidémicos.

Pese a que su reciente anuncio, Canarias se adhirió a este Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs)hace ya casi un año. En enero del año pasado, la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias publicaba su propia Evaluación de riesgo y recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias agudas en Canarias. Documento que, según explican fuentes de la Consejería de Sanidad, es el que se mantiene activo a día de hoy. No en vano, este informe se realizó en conjunto con las gerencias de los hospitales y Atención Primaria del Archipiélago, en busca de consensos que permitieran adaptarse a la realidad de las Islas.

Tres escenarios de riesgo epidémico

En este sentido, Canarias establece tres escenarios de riesgo epidémico. El primer escenario se activará cuando los contagios pasen los 57,08 casos por 100.000 habitantes. Esto supone que su activación es, prácticamente, inminente. No en vano, durante la penúltima semana de noviembre –la última con datos actualizados– se registraron 52,2 casos por cada 100.000 habitantes de gripe en Canarias.

Escenario 1: primeras medidas de mascarilla

En este primer escenario, se recomendará el uso de mascarilla quirúrgica a personas con síntomas y también a todos aquellos, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, en salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados, salas de urgencias y UCIs. Quedará en manos de los hospitales decidir si hay otro lugar en el centro que sea susceptible de aplicar esta medida. En centros sociosanitarios se reubicará a las personas vulnerables para que no haya contacto con los trabajadores con gripe.

Escenario 2: umbral medio

Si Canarias alcanza los 157,42 casos, se encontrará en un umbral medio, que corresponderá al escenario 2. Al sobrepasar dicho umbral epidémico, se pasará a recomendar el uso de la mascarilla de forma permanente tanto en centros sociosanitarios como en los centros sanitarios. Esta recomendación se hará extensiva a las personas vulnerables, además de aquellas que tengan síntomas. En centros sociosanitarios se podrá valorar la restricción de visitas y en los hospitales, la activación de los planes de contingencia, así como el incremento de las capacidades de los servicios de urgencias y UCI, si fuera necesario. Salud Pública y los diversos servicios asistenciales se reunirán de forma periódica para evaluar la transmisión del virus.

Escenario alto o 2+

Si se superan los 218,02 casos por 100.000 habitantes, Canarias entrará en un escenario de epidemia alto o 2+. Esto significará que, a todo lo anterior, se sumará la obligación de uso de mascarilla de forma permanente para todos los trabajadores de los centros sociosanitarios. En este caso, no obstante, no se recomendará para los residentes, a no ser que presenten sintomatología de infección respiratoria. Por otra parte, se obligará al uso de la mascarilla en todas las áreas de centros y establecimientos sanitarios, seas trabajador o paciente.

Escenario 3: riesgo muy alto

Por último, si se superarán los 251,77 casos por 100.000 habitantes de síndrome gripal, Canarias pasaría a estar en un escenario de riesgo muy alto o 3. En esta situación, se activaría la coordinación extraordinaria entre territorios, mediante reuniones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las autoridades sanitarias podrán establecer medidas excepcionales para el control de la transmisión en determinados contextos o colectivos especialmente expuestos.

Recomendación general para la población

En todos estos escenarios, la recomendación general para la población será el uso de mascarilla en personas con sintomatología cuando se encuentren en espacios compartidos. También se promueve la ventilación adecuada de espacios, la higiene respiratoria y de manos, el uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas respiratorios, especialmente si van a tener contacto con personas vulnerables, y la reducción de interacciones sociales en esos casos. Estas medidas deben comunicarse activamente a la ciudadanía a través de materiales informativos accesibles.

Cabe recordar que, durante el año pasado y según las estimaciones de la Dirección de Salud Pública, el Archipiélago apenas alcanzó al nivel de riesgo medio, que corresponde al escenario 2. Lo hizo, además, durante apenas dos semanas, y en concreto, las primeras del año.