El mar se embravece con olas de hasta cuatro metros

El mar canario se embravece con olas que llegarán a los cuatro metros. Así lo ha prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el aviso amarillo en todas las costas de las Islas, especialmente aquellas orientadas al norte. El aviso ha obligado al Gobierno de Canarias a decretar la prealerta por fenómenos costeros desde primeras horas de ayer.

El aviso amarillo se ha activado durante todo este jueves día 4 de diciembre para Lanzarote, y entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía para el resto de islas. La Aemet no descartan rachas ocasionales de viento muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

Recomendaciones

Durante la jornada, el Gobierno de Canarias recomienda proteger las viviendas ante la posible invasión del agua o no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa. Además, desde la Dirección General de Emergencias se hace un llamamiento a la prevención, evitando transitar por extremo de muelles o espigones, así como no arriesgarse a sacarse fotografías o vídeos cerca del lugar donde rompen las olas.

Bañistas

En cuanto al baño, Canarias recomienda evitar playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales, y en playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento.

Deporte náutico

Asimismo, el Gobierno de Canarias recomienda evitar realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar. Para quienes disponen de embarcación, también recomienda mantenerla resguardada y bien amarrada. En todo caso, insiste en que si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal no permanezca cerca del mar, ni se acerque aunque se calme de repente.

En caso de accidente

En caso de ser víctima de un accidente o testigo del mismo, la Dirección de Emergencias también recomienda prever del peligro a otras personas o tirarle un flotador a una persona si ve que ha caído. Si cae al agua, se recomienda apartarse de las zonas donde rompen olas, pedir auxilio y esperar a que le rescaten. Por otra parte, si intenta salir por su propio pie, la dirección general recomienda, en los casos en los que es arrastrado por el oleaje, calmarse, no nadar a contracorriente y dejarse llevar. «Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar», reza el comunicado con los consejos de autoprotección.

Este fenómeno costero ocurre poco después de que las olas acabaran con la vida de tres personas y quince heridos en el último gran temporal marítimo que vivió Canarias hace apenas un mes.