Los investigadores canarios encabezan el rendimiento científico de España con apenas una cuarta parte de la inversión media estatal

La ciencia canaria encabeza el rendimiento científico de España con apenas una cuarta parte de lo que recibe, de media, el resto del país. En concreto, los investigadores isleños han sido capaces de posicionarse como la segunda comunidad en número de publicaciones científicas por cada investigador, es la quinta región en cuanto a impacto de sus publicaciones y la octava comunidad que más dinero capta a través de fondos europeos. Todo esto, tal y como señalaron los vicerrectores de investigación y transferencia de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, con una inversión de apenas 137 euros por habitante, es decir, apenas un 72% menos que a nivel nacional, que se sitúa 494 euros de media.

Eficiencia universitaria y retorno económico

Así lo han destacado los máximos responsables de la investigación universitaria, Sebastián López (ULPGC) y Antonio Aparicio (ULL) en la última comisión parlamentaria de Ciencia del año, en el que han insistido en que si, pese a la falta de recursos, Canarias es capaz de situarse en posiciones privilegiadas dentro de los ranking nacionales e internacionales, con una inversión los beneficios serían incalculables. «Las universidades son extremadamente eficientes», recalcó López. De hecho, como destacó Aparicio –a petición del diputado de Vox, Nicasio Galván– , por cada euro invertido en ciencia, se revierten tres en la sociedad. «A largo plazo, el valor añadido puede multiplicar el valor de la inversión en ocho veces», sentenció el vicerrector de investigación de la ULL.

Bajo estas premisas, ambos vicerrectores hicieron hincapié en que la parte más difícil del camino ya está hecho, pero ahora es necesario recibir un empujón. «Evidentemente las universidades tenemos mucho margen de mejora, pero somos universidades competitivas, eficientes, reconocidas en algunas áreas a nivel mundial», destacó López que continuó: «la clave ahora es potenciar nuestras estructuras de investigación y transferencia para que mejoremos en estos indicadores».

Consolidar las Oficinas de Transferencia de Conocimiento

En este sentido, ambas universidades estuvieron de acuerdo en que, para poder adaptarse a la situación futura, sería necesario duplicar sus recursos económicos destinados a transferencia para poder «generar, estructurar y consolidar» las Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC). No en vano, estas son las infraestructuras capaces de establecer vínculos entre la academia y la sociedad, cristalizando en nuevas start-up, actividades de divulgación o convenios de colaboración con instituciones y empresas.

«Necesitamos apoyo en la definición de estructuras y palancas de apoyo a la investigación y la transferencia», remarcó López. En este sentido, recordó que ambas universidades están «muy comprometidas» con la transferencia, pero ven peligrar este esfuerzo porque, a día de hoy, está sustentado sobre partidas inestables. Y es que entre ambas universidades hay una veintena de expertos en transferencia (12 en la ULPGC y 11 en la ULL) que han podido incorporarse con contratos –en ocasiones competitivos y otros como subvención puntual– que tienen fecha de caducidad. Además, los vicerrectores sostuvieron que el esfuerzo también se debe realizar a nivel legislativo. En concreto, los responsables de investigación y transferencia destacaron que esta necesidad debe estar reflejadas en documentos rectores como la Ley Canaria de la Ciencia. «Echamos de menos que esta normativa establezca lo que supone la universidad en materia de investigación y lo que supone la investigación en términos sociales para Canarias, y no solo económicos», sentenció López.

Oportunidad histórica ante el nuevo marco europeo

Para ambos representantes de la universidad, el momento es fundamental. En este sentido, López recordó que el décimo marco de financiación europeo a la ciencia –que sucederá a Horizonte Europa– contará con una inversión histórica entre 2028 y hasta 2034. «Europa va a destinar el doble, 175.000 millones de euros a este programa marco», reveló López, que destacó que Canarias debe estar preparada para poder aprovecharse de una parte importante de estos fondos. «Si se apuesta por esa consolidación, desde el punto de vista legislativo y presupuestario, las universidades podrán captar muchos fondos de ese programa marco para poner soluciones a las necesidades de los canarios», sentenció.