La emancipación juvenil cae a mínimos históricos en Canarias: solo el 14,1% de los jóvenes logra independizarse

Dicen que la juventud es la etapa de las primeras veces, pero en Canarias muchas ya ni llegan a ocurrir: ni el primer alquiler, ni el primer sueldo que dé para algo más que para lo justo, ni la primera llave que se gira en la puerta de una casa propia a la que poder llamar hogar. La última radiografía del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de Canarias presentada hoy confirma lo que miles de jóvenes -personas entre 16 y 35 años- ya viven como rutina: independizarse se ha vuelto una meta que se ve difusa en el horizonte, casi irreal. Solo el 14,1% lo consigue, la peor cifra registrada en las Islas desde que hay datos. Casi 20.000 chicos y chicas menos que un año antes.

Otro dato histórico es el del precio del alquiler. Desde que hay registros (año 2006), nunca ha sido tan alto en Canarias, con una media que alcanza ahora los 1.128 euros al mes. Es decir, a finales de 2024 -los datos presentados son del segundo semestre de ese año-, a una persona joven residente en el Archipiélago le faltarían 181 euros de su salario neto mensual para poder alquilar en solitario.

El de la vivienda es un muro con el que se chocan muchos jóvenes que quieren comenzar a imaginar su proyecto de vida. Tal y como indicó la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, Eliana Parrilla, «la juventud canaria quiere quedarse en las Islas», pero sus sueños se han visto truncados porque, según los datos, el precio de la entrada de un piso supone cinco años del salario neto de una persona joven.

En Canarias, Extremadura y Andalucía es donde se encuentran los sueldos más bajos de España, con una media anual de 11.364 euros en el Archipiélago. A esta situación se suma que, incluso cuando una persona joven logra mantenerse en el mercado laboral, la emancipación sigue sin estar garantizada. El informe revela que un 35,9% de quienes trabajan también están en riesgo de pobreza, lo que demuestra que tener empleo ya no asegura poder vivir con independencia. La temporalidad sigue marcando el ritmo: un 33% de los contratos de la juventud son temporales y, si se suman los de sustitución, la cifra asciende al 55%. Lo más habitual es que duren menos de un año.

Sobrecualificación

La sobrecualificación es otro síntoma de la precariedad estructural: un 44,9% de los jóvenes con estudios superiores trabaja en puestos que no requieren esa formación. «Aunque cumplimos con todo lo que se nos pide, formarnos, trabajar, esforzarnos, seguimos sin poder independizarnos», denunció Parrilla. Una afirmación que encierra la frustración de una generación que siente que el ascensor social está estropeado, que esa promesa de que si estudiaban mucho -carrera, máster, otro máster- podrían conseguir todo lo que querían.

Por otro lado, las diferencias territoriales también dibujan un mapa desigual, ya que la tasa de emancipación es algo más alta en Santa Cruz de Tenerife (16,28%) que en la provincia de Las Palmas (12,18%). Y solo el 11% de quienes se independizan han nacido en Canarias. El porcentaje casi se duplica entre jóvenes nacidos en otras comunidades (24,9%) o en el extranjero (24,96%), lo que apunta a una brecha que penaliza especialmente a quienes construyen su trayectoria en el Archipiélago desde el principio.

En la presentación de estas cifras, el técnico de investigación del CJE, Manuel Mejías, quiso señalar una tendencia que se repite en todas las regiones: las mujeres se emancipan más que los hombres, pero con menor frecuencia en solitario, ya que «suelen pensar más en un proyecto de familia».

En Canarias, cerca de 3 de cada 4 jóvenes con empleo sigue viviendo en casa de sus padres y 5 de cada 10 vive de alquiler, de los que un 43,9% lo hace compartiendo una vivienda con personas que no son de su núcleo familiar. Mejías quiso hacer especial hincapié en que «el precio de la vivienda en alquiler está en máximos históricos, no así los salarios», explicó. «El alquiler captura las subidas salariales», añadió.

La conclusión que se obtiene de estos datos es, según la vicepresidenta segunda del Consejo de la Juventud de España (CJE), Sara Villodre, que las personas jóvenes no viven «como ciudadanía de pleno derecho»: «No percibimos que el sistema esté respondiendo», indica, además de reclamar un «bono del alquiler efectivo» y la «aprobación de Plan Estatal de Vivienda». También dirigiéndose a las instituciones y a los agentes políticos habló Parrilla: «Ustedes, ¿qué están haciendo por nosotros?», preguntó, dejando claro que la juventud en las Islas ya no espera promesas, sino medidas concretas que sean capaces de revertir unas cifras que, por primera vez desde 2006, sitúan la emancipación más como una excepción que como un derecho