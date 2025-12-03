¿Cuándo empezarán a multar por no llevar la baliza V-16? La DGT aclara la gran duda entre los conductores canarios

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores están obligados a llevar la baliza de emergencia V-16. No llevarla supondrá sanciones económicas entre 80 y 200 euros, dependiendo la gravedad del caso.

¿Cuándo empezarán a multar por no llevar la señal de emergencia?

A los triángulos de emergencia les queda menos de un mes para que los conductores tengan que dejar de utilizarlos, en su lugar la baliza V-16 es su sustituta. En el VIII Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible se explicó que aunque a partir del 1 de enero esta señal de emergencia es obligatoria, no quiere decir que la Guardia Civil vaya a empezar a multar ese mismo día.

Los agentes de tráfico aclara que serán flexibles durante un tiempo e iniciarán campañas para concienciar y recordar a los conductores canarios y del resto de España la importancia de llevar en todos coches la nueva señalización de emergencia.

Lo más recomendable es adquirir una de las balizas V-16 cuanto antes. De esta mansera, los conductores evitarán sanciones innecesarias o contratiempos al volante.

No todas las balizas V-16 son válidas

Las autoridades aconsejan dejar esta señalización en la guantera, donde se deben guardar únicamente los objetos útiles y seguros. Así, en caso de avería durante la conducción, los conductores podrán acceder rápidamente a ella, colocarlo en la parte de arriba del vehículo y alertar al resto de conductores para no ocasionar imprevistos en la calzada.

Para que la baliza V-16 sea válida se tiene que poder ver a un kilómetro de distancia, debe estar homologada y contar con geolocalización y debe emitir una luz de 360º, de alta intensidad y de forma intermitente durante al menos 30 minutos.

El precio de una baliza de estas características, que son las aceptadas por la DGT, oscila entre los 40 y 50 euros.

Un sistema que conecta con la DGT

Estas deben contar con una tarjeta SIM interna, que al pulsar su botón, se conecte directamente con la Dirección General de Tráfico para ofrecer la posición del automóvil averiado y a través de los paneles de información situados en las carreteras se pueda alertar al resto de conductores de que hay una emergencia.