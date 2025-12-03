Los comités del 112 ven riesgo de desatención de las urgencias en Canarias

Los comités de empresa de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) –responsable de gestionar el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Cecoes 112– alertan sobre los riesgos de desatención que existen en las urgencias médicas y las emergencias por la crónica falta de personal en la misma, denunciada desde hace varios años por los representantes sindicales. Esta situación está empeorando, según las centrales CSIF y CCOO, por el próximo traspaso del personal del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) a la empresa pública Gesplan debido al plan del Gobierno regional de crear la futura Agencia Canaria de Emergencias.

Según los comités de empresa, en el SUC se están dejando turnos descubiertos de médicos coordinadores del 112, lo que «compromete directamente la calidad asistencial y la respuesta médica inmediata ante cualquier urgencia». Asimismo, los recursos aéreos –helicóptero y avión medicalizado– dejan turnos sin personal «localizado», lo que supone también un «grave riesgo».

También en el Cecoes hay problemas similares de dejar turnos sin el personal «localizado», es decir, personal necesario que debe estar disponible en caso de una baja imprevista o una emergencia. Igual situación también sucede con las técnicas que asisten en el servicio de atención a las víctimas de violencia de género.

Además de esta falta de personal que lleva denunciándose desde hace tres años, con dos conflictos colectivos y varias huelgas convocadas, también se denuncia el «desmantelamiento» de la coordinación que supone la iniciativa del Ejecutivo de separar el SUC del Cecoes 112. Los comités de empresa denuncian que esta decisión ha incrementado la incertidumbre entre el personal por su futura situación laboral. La gerencia de la empresa GSC ha comunicado que la separación de ambos servicios será efectiva el próximo 31 de diciembre, de tal forma que Gesplan asumirá el Cecoes a partir del 1 de enero.

Sin embargo, desde Recursos Humanos se ha transmitido que «en tanto en cuanto no haya una confirmación definitiva de la fecha de subrogación, la empresa seguirá trabajando por igual para todo el personal», lo que ha añadido más perplejidad a la plantilla de la sociedad mercantil.