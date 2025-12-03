El biólogo Víctor García analiza el suelo tras incendios y recibe reconocimiento por su Trabajo de Fin de Máster

Plan B Group apoya los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) relacionados con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 realizados en la Universidad de La Laguna (ULL), que es la institución pionera en esta iniciativa, con tres ediciones a sus espaldas. El TFG de Nerea Sánchez y Marta Pérez y el TFM de Víctor García han sido reconocidos en esta ocasión ya que son ejemplos de calidad académica y compromiso con el territorio, y aportan soluciones innovadoras a los desafíos sociales, económicos y ambientales de Canarias.

Víctor García Tagua es biólogo y sevillano pero se encuentra actualmente trabajando en la Universidad de La Laguna. A sus 43 años, se matriculó en el Máster en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas con el objetivo de conocer en profundidad el territorio al que había venido a vivir y trabajar. Estudio metagenómico de la diversidad bacteriana en suelo de pinar quemado tras el incendio Arafo-Candelaria es el nombre del Trabajo de Fin de Máster que ahora le ha valido este reconocimiento de la mano de Plan B Group.

Largo trabajo

Sin embargo, esta no era su primera opción para llevar a cabo este trabajo, que también pensó en realizar sobre el ADN de los antiguos lagartos de Canarias, ya extintos. Sin embargo, tuvo que desechar varias ideas hasta dar con este tema que además él presenció puesto que ya vivía en la Isla. «Lo seguí por televisión y me pareció una auténtica catástrofe, por lo que con esta investigación me gustaría pensar que puedo ayudar a resolver un poco la situación que han generado los incendios», relata.

Víctor García Tagua durante la explicación de su estudio. / María Pisaca

El biólogo explica que, tras estos acontecimientos, «siempre se pone sobre la mesa el valor de recuperación que desempeñan los animales y las plantas, pero no se habla de los microorganismos y, en este sentido, el suelo también tiene su importancia». De hecho, puntualiza que «el 90% de los organismos que habitan en los suelos son bacterias que tienen funciones importantes, como los hongos, las arqueas o los organismos eucariotas como las algas o los protozoos». Todos ellos desempeñan importantes funciones en los ciclos de generación de carbono o hierro y facilitan que las plantas tengan nutrientes suficientes para poder crecer.

Metagenómica

Para examinar la composición de los suelos tras los incendios, García Tagua empleó la metagenómica para tratar de averiguar, mediante pruebas genéticas, la composición de estos terrenos. «Le hicimos preguntas a ese ADN que secuenciamos para ver qué era y qué hace», resume el biólogo premiado, quien recuerda que Canarias ha sufrido muchos incendios en los últimos años y cuenta en la actualidad con miles de hectáreas quemadas. Sin embargo, nunca se había estudiado el impacto del fuego en el suelo para ayudar así a su recuperación. «Nos encontramos en un periodo de cambio climático en el que es incuestionable que habrá que afrontar retos y por eso llevamos a cabo este estudio», expresa.

Representantes de la ULL y de Plan B Group junto a los premiados. / María Pisaca

El incendio del año 2023 afectó a la corona forestal tinerfeña y a una parte del Parque Nacional del Teide y por eso este estudio se centra en 18 parcelas ubicadas junto a esta última zona en las que se trató de identificar el tipo de bacterias que allí habitaban y qué hacían en el medio. «Esas parcelas en zona de pinar se situaban en diferentes estratos geológicos por lo que nos ofrecerían resultados muy variados», adelanta el biólogo quien indica que finalmente dio con 7.630 bacterias diferentes, un dato que a él mismo le sorprendió.

«Hemos destacado aquellas que son más abundantes y que tienen capacidades beneficiosas en procesos como la recuperación del nitrógeno o que son capaces de degradar gases nocivos y ayudan en la desaparición de plagas», resume el experto quien espera que este estudio tenga continuidad para poder muestrear otras parcelas afectadas por el fuego y ampliar también el rango de acción hacia los hongos.