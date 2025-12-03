La consejera de Turismo de Canarias, Jéssica de León, recibe ataques con piedras
La integrante del Ejecutivo regional denuncia ante la policía los daños provocados a su vehículo y domicilio
Hasta el momento no había querido desvelar los ataques personales recibidos por la tramitación y aprobación de la ley que regula el alquiler vacacional en las Islas. Fue el presidente de su partido (PP) en Canarias, Manuel Domínguez, quien reveló en una entrevista en Radio Sintonía que la consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo regional, Jéssica de León, había sufrido el impacto de piedras contra su vehículo y su domicilio.
"Nunca he querido victimizarme por esto", ha afirmado este miércoles De León. No obstante, ha confirmado que ha interpuesto "dos denuncias" por lo que ha denominado "amenazas veladas". Además, la consejera se mostró segura de que quienes han perpetrado las agresiones recibidas "no representan al conjunto de la ciudadanía", por lo que ha preferido confiar ·en que el debate se pueda seguir sucediendo de forma serena" a pesar de los notables desacuerdos que existen en torno a la aprobación de esta ley.
(Habrá ampliación)
