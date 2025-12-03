Ángel Báez asume la Dirección de Medios y Contenidos de RTVC en plena reorganización del ente público
El nombramiento por parte del nuevo Administrador General de Radio Televisión Canaria, César Toledo, refuerza la estrategia de RTVC para optimizar recursos y consolidar un modelo de servicio público
El Administrador General de Radio Televisión Canaria (RTVC), César Toledo, ha nombrado a Ángel Báez Álvarez como nuevo Director de Medios y Contenidos, un cargo estratégico que se incorpora al proceso de reorganización interna que está llevando a cabo el ente público. La designación sitúa a Báez como el número dos del organigrama, con responsabilidad directa sobre la coordinación del nuevo equipo directivo y el impulso de la estrategia audiovisual para los próximos meses.
La reestructuración forma parte de la etapa de transición anunciada por el Administrador General en su última comparecencia ante la Comisión de Control del Parlamento de Canarias. El objetivo declarado es fortalecer la estructura interna con profesionales de la casa, garantizando continuidad, estabilidad y experiencia en un momento de cambios organizativos.
Un perfil con más de dos décadas en la televisión pública
Ángel Báez es uno de los profesionales con mayor trayectoria dentro de la Televisión Canaria, donde ha desarrollado su carrera desde el nacimiento del canal en 1999. Formó parte del equipo fundacional y, desde entonces, ha desempeñado diferentes funciones vinculadas a la programación, la realización y la dirección técnica de contenidos.
Hasta ahora ocupaba el puesto de Jefe de Programación de TVC, rol desde el que ha tenido un papel clave en la definición del modelo de televisión pública del Archipiélago y en la consolidación de formatos informativos, divulgativos y de entretenimiento.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, Báez cuenta también con formación especializada en plataformas OTT, postproducción, realización radiofónica y realización de informativos.
Además, es miembro desde 2012 de la Comisión de Programas de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), donde ha participado en la coordinación de contenidos entre televisiones autonómicas españolas.
Un profesional versátil para una etapa de transición
Durante más de veinte años, Ángel Báez ha destacado por su capacidad para adaptarse a diferentes entornos de producción y por su conocimiento profundo del funcionamiento interno de RTVC. Su recorrido incluye:
- Diseño y supervisión de formatos informativos.
- Dirección técnica de programas divulgativos y de entretenimiento.
- Coordinación de coberturas especiales y emisiones en directo en momentos clave para Canarias.
- Participación en proyectos de desarrollo audiovisual y modernización tecnológica.
Desde la nueva Dirección de Medios y Contenidos, Báez será el encargado de reforzar la estrategia programática y editorial del ente, así como de garantizar la coherencia entre los distintos departamentos en una etapa que busca optimizar recursos y consolidar un modelo de servicio público adaptado al actual consumo audiovisual.
Hasta su designación, Báez ejercía como jefe de Programación de Televisión Canaria, responsabilidad desde la que ha impulsado: •
- La modernización de la parrilla, con criterios de servicio público, proximidad y equilibrio territorial.
- La coordinación de estrenos y especiales que han reforzado la identidad editorial de la cadena.
- La integración de contenidos multiplataforma, alineada con la nueva estrategia digital del Ente.
- La optimización de los procesos de gestión de la programación, reforzando la eficiencia y la coherencia entre televisión, radio y medios digitales.
Su perfil combina una sólida experiencia técnica con una visión estratégica y de futuro sobre el papel de los medios públicos canarios en un entorno digital en transformación.
Impulso a la nueva etapa de RTVC
Con este nombramiento, el Administrador General refuerza el liderazgo interno para abordar una nueva etapa de integración, modernización tecnológica y renovación de los contenidos de servicio público, que incluyen el lanzamiento de nuevos formatos, el fortalecimiento de la producción propia y el desarrollo de la oferta digital. El nuevo Director de Medios y Contenidos será el encargado de coordinar al equipo directivo, garantizar la coherencia editorial en todas las plataformas del Ente y promover una gestión alineada con los valores de pluralidad, transparencia, innovación y servicio público.
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
- Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
- Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
- Seve Díaz, chef de El Taller, tras alcanzar su primera estrella Michelín: 'Nos representa la humildad, no los lujos
- Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación
- La presencia de abejas y un hogar cada vez más hostil llevan al Pico del Sauzal al filo de la extinción
- Aviso urgente de la DGT: esta práctica tan común al volante entre los canarios puede costar multas de hasta 500 euros