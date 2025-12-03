Ángel Báez asume la Dirección de Medios y Contenidos de RTVC en plena reorganización del ente público

El Administrador General de Radio Televisión Canaria (RTVC), César Toledo, ha nombrado a Ángel Báez Álvarez como nuevo Director de Medios y Contenidos, un cargo estratégico que se incorpora al proceso de reorganización interna que está llevando a cabo el ente público. La designación sitúa a Báez como el número dos del organigrama, con responsabilidad directa sobre la coordinación del nuevo equipo directivo y el impulso de la estrategia audiovisual para los próximos meses.

La reestructuración forma parte de la etapa de transición anunciada por el Administrador General en su última comparecencia ante la Comisión de Control del Parlamento de Canarias. El objetivo declarado es fortalecer la estructura interna con profesionales de la casa, garantizando continuidad, estabilidad y experiencia en un momento de cambios organizativos.

Un perfil con más de dos décadas en la televisión pública

Ángel Báez es uno de los profesionales con mayor trayectoria dentro de la Televisión Canaria, donde ha desarrollado su carrera desde el nacimiento del canal en 1999. Formó parte del equipo fundacional y, desde entonces, ha desempeñado diferentes funciones vinculadas a la programación, la realización y la dirección técnica de contenidos.

Hasta ahora ocupaba el puesto de Jefe de Programación de TVC, rol desde el que ha tenido un papel clave en la definición del modelo de televisión pública del Archipiélago y en la consolidación de formatos informativos, divulgativos y de entretenimiento.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, Báez cuenta también con formación especializada en plataformas OTT, postproducción, realización radiofónica y realización de informativos.

Además, es miembro desde 2012 de la Comisión de Programas de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), donde ha participado en la coordinación de contenidos entre televisiones autonómicas españolas.

Un profesional versátil para una etapa de transición

Durante más de veinte años, Ángel Báez ha destacado por su capacidad para adaptarse a diferentes entornos de producción y por su conocimiento profundo del funcionamiento interno de RTVC. Su recorrido incluye:

Diseño y supervisión de formatos informativos .

. Dirección técnica de programas divulgativos y de entretenimiento .

. Coordinación de coberturas especiales y emisiones en directo en momentos clave para Canarias.

y emisiones en directo en momentos clave para Canarias. Participación en proyectos de desarrollo audiovisual y modernización tecnológica.

Desde la nueva Dirección de Medios y Contenidos, Báez será el encargado de reforzar la estrategia programática y editorial del ente, así como de garantizar la coherencia entre los distintos departamentos en una etapa que busca optimizar recursos y consolidar un modelo de servicio público adaptado al actual consumo audiovisual.

Hasta su designación, Báez ejercía como jefe de Programación de Televisión Canaria, responsabilidad desde la que ha impulsado: •

La modernización de la parrilla , con criterios de servicio público, proximidad y equilibrio territorial.

, con criterios de servicio público, proximidad y equilibrio territorial. La coordinación de estrenos y especiales que han reforzado la identidad editorial de la cadena.

que han reforzado la identidad editorial de la cadena. La integración de contenidos multiplataforma , alineada con la nueva estrategia digital del Ente.

, alineada con la nueva estrategia digital del Ente. La optimización de los procesos de gestión de la programación, reforzando la eficiencia y la coherencia entre televisión, radio y medios digitales.

Su perfil combina una sólida experiencia técnica con una visión estratégica y de futuro sobre el papel de los medios públicos canarios en un entorno digital en transformación.

Impulso a la nueva etapa de RTVC

Con este nombramiento, el Administrador General refuerza el liderazgo interno para abordar una nueva etapa de integración, modernización tecnológica y renovación de los contenidos de servicio público, que incluyen el lanzamiento de nuevos formatos, el fortalecimiento de la producción propia y el desarrollo de la oferta digital. El nuevo Director de Medios y Contenidos será el encargado de coordinar al equipo directivo, garantizar la coherencia editorial en todas las plataformas del Ente y promover una gestión alineada con los valores de pluralidad, transparencia, innovación y servicio público.