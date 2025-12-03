La advertencia del Polisario sobre Marruecos: "Una vez consolidada la ocupación del Sáhara lo siguiente será Canarias"

El Frente Polisario ha advertido este miércoles a España de que una vez que Marruecos consiga consolidar su ocupación del Sáhara Occidental "el siguiente objetivo será Canarias"a menos que España le ponga freno y no le permita que siga marcando la agenda como ha venido haciendo en los últimos años.

Ese ha sido el mensaje que ha querido trasladar el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, un día antes de que Madrid acoja la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos.

Medio siglo después de la retirada española y de la ocupación marroquí, ha subrayado Arabi, los saharauis cuentan "con la experiencia suficiente como para poder advertir fundadamente a España que si no pone freno a las pretensiones expansionistas de Marruecos, una vez consolidada la ocupación del Sáhara Occidental, el siguiente objetivo será Canarias".

Asimismo, ha recordado al Gobierno que, "a pesar de la evasión de responsabilidades que intentó mediante los Acuerdos Tripartitos de Madrid" firmados el 14 de noviembre de 1975, "sigue siendo potencia administradora del territorio actualmente" y ha puesto como ejemplo que "España sigue gestionando el espacio aéreo del Sáhara Occidental".

Cumbre España-Marruecos en Madrid

Por lo que se refiere a la cumbre de este jueves en Moncloa, se ha mostrado convencido de que "Marruecos impondrá la agenda y los acuerdos según sus necesidades e intereses exclusivos".

Casi cuatro años después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dinamitara en marzo de 2022 el mayor consenso de la política exterior española existente hasta la fecha" con su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, "Marruecos sigue marcando los tempos y rumbo de las relaciones, las cuales cabría plantearse hasta qué punto resultan estratégicas para España", ha señalado Arabi.

Sentencias sobre el Sáhara del TJUE

Por otra parte, y en lo relativo al Sáhara, el representante del Polisario ha incidido que la cumbre "tendrá lugar en un contexto totalmente diferente a la anterior, puesto que es la primera que se producirá tras las históricas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de octubre de 2024".

Entonces, ha recordado, "el Tribunal reconoció el estatuto separado y distinto del territorio del Sáhara Occidental respecto del de Marruecos y la ausencia de soberanía marroquí sobre el territorio, habida cuenta de que quien ostenta el derecho a la autodeterminación sobre el territorio es el pueblo saharaui".

En este contexto, Arabi ha dejado claro que el Polisario "permanecerá vigilante de cuantos acuerdos se alcancen en la RAN por su posible afectación" a la antigua colonia española.

Y ha advertido de que, si esto sucede, el Polisario "transitará cualquier vía a su alcance en defensa de los intereses legítimos del pueblo saharaui en virtud de su condición de legítimo representante".