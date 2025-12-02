El vicepresidente Domínguez zanja la cuestión: "No habrá rebaja del IGIC"

«No habrá rebaja del IGIC en esta legislatura, al menos mientras se mantengan las reglas de juego referidas a la regla de gasto que decidió el Gobierno central». Así de contundente este martes el vicepresidente Manuel Domínguez para dar por saldada la eterna pregunta que desde hace dos años ronda a los miembros del Ejecutivo regional –y blanden los grupos parlamentarios en la oposición– sobre el incumplimiento de la promesa electoral de CC y el PP de rebajar el IGIC del 7% al 5%.

«No tiramos la toalla, pero mientras continúen estas reglas de juego, y no las que había en la pasada legislatura, solo podremos hacer rebajas quirúrgicas, como al gofio o a los combustibles, pero no habrá una decisión generalizada», insistió.

Ralentización

Además, durante el Foro impulsado por las dos cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias –EL DÍA y La Provincia/Diario de Las Palmas en colaboración con CEOE-Tenerife, Corporación 5 y Hodgson Strategies- reconoció que las previsiones de crecimiento económico de solo un 1,5% para 2026 que elaboró el Gobierno canario en sus presupuestos del próximo año apuntan a una ralentización: «todo lo que sea no crecer por encima del 2% puede hacer resentir el empleo, por eso vamos a trabajar para equivocarnos en nuestras previsiones».

Por ello, insistió en que su departamento, y el resto del Ejecutivo de coalición -CC y PP-, trabaja para «apostar por sectores potenciales de crecimiento económico, como el aeroespacial, el aeronáutico, las producciones audiovisuales o los videojuegos».