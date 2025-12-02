Radiografía de la identidad canaria: nos sentimos antes del barrio y de la isla que españoles

La vinculación de los canarios al ámbito local es más fuerte que nunca. Así se desprende del primer gran estudio sobre identidad y patrimonio realizado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que ha realizado una encuesta a más de 2.000 residentes en todas las islas para analizar los factores que configuran la identidad personal, social y territorial de la población canaria, así como su vínculo con el patrimonio material e inmaterial del Archipiélago. Así, los canarios sienten una mayor vinculación a su barrio, luego a la isla en la que viven y en tercer lugar a Canarias. España y Europa ocupan los últimos niveles de identificación.

La ciudadanía canaria se identifica de manera especialmente intensa con los espacios más próximos por lo que prevalece el arraigo local, a lo que le siguen factores como la generación y el género, que establecen esa autoidentificación, por encima de la clase social, la orientación sexual o la religión, que en la actualidad presentan menor incidencia, al contrario de lo que podía suceder hace unas décadas en el Archipiélago.

Jóvenes y mayores

Las generaciones más jóvenes otorgan mayor importancia a aspectos personales y culturales, mientras que la población de más de 50 años mantiene una vinculación más intensa con los factores territoriales. Pero, para ser canario no hace falta haber nacido en las Islas, ya que lo más importante es haber habitado en el Archipiélago, mientras que el uso de la variante lingüística del español de Canarias se sitúa en tercer lugar para determinar la canariedad. Por todo ello, este estudio confirma que la identidad canaria se fundamenta, sobre todo, en la experiencia de vida en el territorio y en la vinculación afectiva con el entorno local y natural. El orgullo de pertenencia es casi unánime porque más del 95% de los participantes en el estudio se siente muy o bastante orgulloso de ser canario.

Un instante de la presentación de los resultados del estudio. / El Día

En cuanto al territorio, la población más joven se siente más identificada con la costa y las playas, mientras que las generaciones de mayor edad prefieren los montes y los barrancos. Pero más allá de la identidad, este estudio innovador también examina los hábitos culturales actuales de los canarios que perciben el patrimonio como un vínculo emocional y de pertenencia, tanto los que son materiales como inmateriales. La ciudadanía canaria valora el estado de conservación del patrimonio y considera que una de las prioridades de actuación pública tiene que ver con la protección de los bienes inmuebles, la conservación de centros históricos, la investigación y la difusión cultural. Entre los tesoros patrimoniales del Archipiélago, la ciudadanía destaca la importancia de los enclaves naturales, que son, además, los más visitados.

Representatividad

Este estudio demoscópico ofrece, de este modo, una radiografía actual de la ciudadanía canaria actual puesto que las encuestas se llevaron a cabo entre el 16 y el 31 de julio de este mismo año a través de más de 2.000 entrevistas telefónicas y gracias a la labor de unos 250 profesionales. El trabajo de campo se efectuó con un muestreo aleatorio, estratificado por islas y ajustado por cuotas de sexo y edad para garantizar la representatividad de las respuestas. El análisis concluye que la identidad en Canarias se construye hoy en día desde un equilibrio entre lo individual, lo social y lo territorial y que la sociedad se caracteriza por su diversidad, el arraigo y la convivencia de múltiples identidades en un mismo espacio cultural.

El coordinador del estudio, Juan del Río. / El Día

El coordinador del estudio, el sociólogo Juan del Río, indicó, en este sentido, que la sociedad canaria se considera "bastante abierta" y, aunque pensaba que obtendría un retrato de un archipiélago "más cosmopolita" antes de iniciar el análisis de las encuestas, finalmente se ha comprobado que "otra vez volvemos al terruño". Recordó que prima "vivir y trabajar en Canarias más que nacer aquí" y, en cuanto a la religión, explicó que la mayoría de los canarios siente que pertenece al cristianismo aunque con un cariz festivo puesto que la práctica se centra más en la asistencia a romerías o bajadas de la virgen y no tanto a misa.

Herramienta

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, recordó que se trata del trabajo más amplio realizado hasta sobre identidad cultural y hábitos de relación con el patrimonio en Canarias y subrayó la importancia de contar con herramientas de este tipo para "comprender quiénes somos, cómo nos sentimos y cómo queremos proyectar la cultura canaria en el futuro". Además, resumió que "la canaria es una identidad abierta, plural y orgullosamente compartida".

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, insistió en que "las identidades no son estáticas" y generaciones de hace 30 o 40 años podrían sentirse identificadas con otros aspectos porque la sociedad actual está conformada por un importante aporte poblacional del exterior. "No somos los mejores ni los peores, somos una comunidad humana que intenta sobrevivir en un territorio fragmentado", concluyó. La coordinadora de Identitaria Canarias, Mari Carmen Naranjo, recordó que este proyecto nació en 2023 como una "investigación de campo", que no parte de juicios previos, sino que "sale al territorio para explorar, escuchar y reflexionar".