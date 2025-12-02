Primer atlas de la desertificación en España: el 92,7% de Canarias es zona árida

Canarias es una de las zonas más secas de España, con un total del 92,7% de su territorio considerado como árido. Así se desprende del primer Atlas de la Desertificación en España (ATLAS), elaborado por la Universidad de Alicante y el CSIC y coordinado por los investigadores Jorge Olcina Cantos y Jaime Martínez Valderrama.

En concreto, según este informe, por delante del archipiélago solo se encuentra la Región de Murcia, con un 99,8%. A ellos les siguen Castilla La Mancha (90,5), Baleares (85,4) y la Comunidad Valenciana (84,4).

Además, uno de los puntos más destacables de este informe, y que da cuenta del problema medioambiental del país, es que el 40% del territorio español está en proceso de desertificación.

Factores

Los expertos dejan claro en este atlas que "la desertificación es uno de los principales problemas medioambientales de España. Su gravedad y extensión no dejan de aumentar debido al cambio climático y al uso insostenible de los recursos naturales y a la falta de actuaciones efectivas para atajar sus causas".

Por ello, el objetivo de este proyecto ha sido elaborar los mapas de degradación y desertificación como base de las actuaciones a llevar a cabo en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la implementación de la Neutralidad de la Degradación de Tierras en España. El atlas reúne 66 mapas sobre seis temas relacionados con la desertificación: clima, agua, suelo, cubierta forestal, biodiversidad y sociedad.

La situación en Canarias

Si nos fijamos en los datos relativos al archipiélago canario, la situación no es nada envidiable. La provincia de Las Palmas cuenta con un 97,2% de zonas áridas, que incluye subhúmedo-seco, semiárido, árido e hiperárido; mientras que en Santa Cruz de Tenerife se contabiliza un 87%.

Hay que tener en cuenta, además, el contexto de transformación que han vivido las islas en las últimas décadas. Así, el estudio refleja que entre 1990 y 2018, "Canarias ha experimentado una notable transformación del territorio: disminución de las áreas agrarias, especialmente cultivos de secano y tierras agrícolas extensas; aumento de espacios seminaturales, como matorrales y zonas naturales recuperadas; y un crecimiento significativo de las áreas urbanizadas y periurbanas, especialmente en torno a núcleos turísticos y costeros".

De esta manera, se reflejan dos patrones diferenciados. Por un lado, el abandono de la agricultura tradicional, y, por otro, la expansión urbana y turística, que ha consolidado nuevas infraestructuras y alojamiento en áreas costeras, con un impacto notable en la sostenibilidad territorial.

Buena parte del país aparece grafiada como semiárida / ATLAS

Presión demográfica

El estudio también analiza la presión demográfica en las zonas áridas, que tilda de "muy alta". Pero, en lo que respecta a Canarias, hay un dato llamativo. "Solo la isla de Tenerife tiene más turistas al año que todo Brasil". Igual de reseñable es la imagen de la costa mediterránea, "superpoblada durante unos meses al año", al igual que otras costas españolas.