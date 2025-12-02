Lluís Miñarro (director): «Hay que ver 'Emergency exit' en el cine para admirar los paisajes canarios»

Emergency exit, coproducida por la canaria El viaje films y dirigida por Lluís Miñarro, es una road movie coral que explora la dicotomía entre sueño y realidad, vida y muerte. Llega a los cines el 19 de diciembre pero este jueves día 4 tendrá su preestreno en Multicines Tenerife, en La Laguna, con la presencia de su director. La cinta cuenta con un reparto internacional en el que destacan Marisa Paredes, Emma Suárez y Oriol Pla y se rodó en parte en Canarias, en diferentes localizaciones naturales de Tenerife y de La Gomera.

Tras la presentación de esta película en el Festival de Gijón y en otras citas de Estonia y Argentina, llega a Tenerife con este preestreno que no podía faltar dada la importancia que adquieren las Islas en la cinta.

Exacto. Básicamente los paisajes de la película son canarios. Estuvimos en La Gomera y en Tenerife grabando para luego incluirlos en pantallas, que es lo que se ve por las ventanas del autobús que teníamos en un estudio. Lo que quería lograr era ese efecto del cine de la década de 1970.

La cinta no solo se ha rodado en Canarias, sino que las propias Islas juegan un papel importante en la historia por lo que el nombre del Archipiélago no se pierde en esta producción.

Exacto. Yo tengo una gran devoción por Canarias, es mi lugar de vacaciones invernales, en concreto, Valle Gran Rey, en La Gomera. Canarias está en mi corazón y de alguna forma aproveché esta historia para poder dar las Islas parte de lo que me han dado a mí y regalarles esta película. A mí me interesaba rodar en Canarias por una cuestión afectiva y porque el paisaje canario tiene un punto mágico que le iba muy bien a la historia. Esta cinta bebe, de algún mondo, del realismo mágico. No es una película lineal y por eso el paisaje canario casaba tan bien.

Cartel de la película. / El Día

Sí, porque el paisaje termina convirtiéndose en un personaje más.

Efectivamente.

Con ese viaje por los sueños y los paisajes, usted ha llegado a afirmar que tampoco le busca ninguna lógica a esta película. ¿Con qué objetivo comenzó a gestarla?

De alguna forma, esta película habla precisamente del deseo y de cómo éste es el motor de nuestras acciones. También reflexiona sobre el envejecimiento y cómo, en esa etapa, el deseo va cobrando otra dimensión porque en esos momentos puede costar más conseguirlo pero también se convierte en el motor de la experiencia humana. También tenía interés en quitarle hierro a la idea de la muerte. En Occidente, creemos que, cuando uno se muere, se acaba todo, y eso da mucho respeto, incluso miedo. Pero es algo que va parejo con la vida, desde el momento que nacemos es nuestra condición. En cambio, en Oriente se piensa que morir significa únicamente pasar a otra dimensión, pero no implica desaparecer, sino transformarse. Esas culturas que lo tienen mucho más arraigado lo viven con más soltura mientras que nosotros, por nuestras tradiciones religiosas, lo vivimos como algo traumático. Un amigo mío me ha dicho que esta es una película sobre la muerte, pero llena de vida, y es verdad. El juego se centra en que el espectador vaya descubriendo esas facetas de forma despreocupada y enfatizar en la belleza de las imágenes y de los personajes.

Precisamente la parte estética de la película es muy importante.

Exactamente, ese ha sido el origen del proyecto, junto con la idea de reunir un gran grupo actoral, para poder realizar esa especie de viaje. Me gustaría que el espectador tomara todas las ideas y las uniera a modo de puzle. Hoy en día, la mayoría del cine, digamos que el 90%, es muy lineal, sobre todo si lo comparamos con el que se hacía en otras épocas, como en la década de 1970. Ahora el cine es muy previsible: empieza una historia, se desarrolla y después llega a una conclusión. Así que deja pocas puertas abiertas a la imaginación. Mi idea precisamente es la contraria, es dejar puertas abiertas a la imaginación para que el espectador tenga elementos con los que pueda trabajar. Así que esta no es una película aburrida, al contrario, porque debe interpretarse como un juego.

Miñarro durante el rodaje de la cinta. / El Día

¿Busca precisamente esa participación del espectador tras el visionado de la película?

Sí, quiero ir un pasito más allá para que el espectador se deje llevar por la belleza del contenido. Porque, además, ya se puede acceder al contenido audiovisual en cualquier lugar así que, si movilizamos a la gente para que acuda al cine, al menos vamos a ofrecerle algo más juguetón y travieso.

Esta película se ha convertido en un homenaje póstumo a una de las protagonistas, a Marisa Paredes quien, sin embargo, tuvo la oportunidad de ver la película antes de su fallecimiento.

Sí, tuve una buena intuición, en un momento determinado y decidí enseñarle un primer montaje porque muy pocos días después falleció. Es muy fuerte porque la película revisita de algún modo su carrera artística y es como un epitafio involuntario. Son cosas curiosas de la vida esas sincronías que suceden sin una razón. Estamos muy acostumbrados a que todo tenga lógica pero la vida tiene muchos elementos que no son lógicos.

El estreno de esta película llega, además, cuando uno de los actores, Oriol Pla, acaba de convertirse en el primer español en ganar un premio Emmy internacional.

Ha cuadrado todo pero es cierto que lo importante para una película es su distribución y exhibición y, desgraciadamente, que contemos con un elenco formidable no garantiza que la película vaya a situarse bien.

Porque su objetivo precisamente es que la gente pueda ver esta película en pantalla grande.

Sí, es necesario para admirar toda la belleza de los paisajes que se incluyen. No hay nada fortuito en el cromatismo elegido y es necesario junto al papel que juegan los actores. Una película la hacemos todo un equipo y hay que estar abierto a escuchar a los demás porque para mí es algo muy enriquecedor.