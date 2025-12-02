Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos

El Gobierno de Canarias activa un plan de acción para garantizar la atención social a los canarios residentes en Venezuela, ante la incertidumbre generada por el cierre del espacio aéreo

Principal aeropuerto de Venezuela sigue funcionando pese al anuncio de Trump

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Mientras que el espacio aéreo de Venezuela se mantiene como un nuevo frente de tensión para la Administración Trump, la sensación dominante en el país es de "incertidumbre y preocupación". El anuncio de Washington de cerrar el tráfico aéreo sobre el país caribeño ha generado inquietud. La preocupación aumenta con la proximidad de la Navidad. Una época en la que muchos tenían previsto viajar al exterior. La situación se complicó aún más cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) instó a las aerolíneas a "extremar precauciones" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, debido a lo que calificó como "una situación potencialmente peligrosa en la región". Desde entonces, salir del país se ha convertido en una incógnita.

El escenario afecta de forma directa a Canarias. Venezuela es el Estado que acoge a la mayor comunidad de canarios en el exterior, y muchos de ellos desconocen ahora si podrán viajar en estas fechas. "Algunas aerolíneas han dejado de volar por precaución, pero otras continúan operando", explica José Luis Larense, del Hogar Canario Larense, quien añade además que sus expectativas para las próximas semanas dependerán de "cómo vayan evolucionando los acontecimientos" a medida que se acerquen las fiestas navideñas.

La respuesta de Canarias

Ante el panorama, el Gobierno de Canarias comunicó este martes la activación de un plan de acción para garantizar la atención social a los canarios residentes en Venezuela. La decisión se adoptó tras una reunión telemática entre el Ejecutivo autonómico y los responsables de las entidades y fundaciones canarias en el país. Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso de mantener la continuidad de los programas sociales y asistenciales pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

En este sentido, el presidente canario, Fernando Clavijo, subrayó que "ningún servicio ha sido interrumpido pese al contexto actual". Los representantes de las entidades describieron un escenario marcado por la tensión y la preocupación social, así como una sensación generalizada de incertidumbre debido a la situación del transporte aéreo.

La mercancía

Otro de los puntos sensibles es el envío y la recepción de mercancías. Con el espacio aéreo cerrado, la capacidad de recibir paquetes se reduce de forma notable, y recurrir a rutas terrestres supondría un sobrecoste. Así lo explica el director general de Emigración, José Téllez, quien apunta a las rutas alternativas como posible solución provisional: "Están los países colindantes", recuerda en referencia a la opción de emplear trayectos terrestres para garantizar que los envíos lleguen a su destino final. En esta línea, Téllez asegura que se está trabajando "en todos los escenarios posibles" para garantizar la atención permanente a los canarios residentes en Venezuela.

El ultimátum de Trump a Maduro se ha traducido en un aumento de las maniobras aéreas y militares —especialmente en las zonas más militarizadas— que, según adelantó Clavijo, por el momento no están afectando al suministro de bienes básicos y esenciales. En caso de que se produzca un bloqueo mayor, el Gobierno autonómico ya trabaja en un plan de contingencia para asegurar el acceso a medicamentos y servicios básicos.

Con respecto a la suspensión de los vuelos con Canarias, el presidente aclaró que, por el momento, el Gobierno regional no ha recibido ninguna solicitud de asistencia para salir del país, aunque reconoce la preocupación existente ante los posibles vuelos que podrían perderse estas Navidades. "En Canarias tienen mucha familia, pero lo que estamos haciendo, a través de la Delegación y, si fuera necesario, mediante la embajada, es prever cómo articular cualquier petición que pudiera surgir. Por ahora, no ha sido necesario", señaló.

El comercio

La situación —que Téllez define como "sobrevenida, atípica y tensa"— también está afectando al comercio en el país. Aunque el "pequeño repunte" de actividad militar no ha tenido un impacto directo en las operaciones comerciales y, en general, todo continúa funcionando con relativa normalidad, algunas tiendas han optado por reducir sus horarios como medida de precaución. El escenario que se percibe es el de una "calma intranquila y desasosegada", marcada por la incertidumbre y la expectativa de que las tensiones puedan escalar.

En este contexto, muchos canarios han comenzado a asumir que no podrán viajar en Navidad, resignándose ante la posibilidad de que las restricciones aéreas y el ambiente general dificulten cualquier intento de salida durante las próximas semanas.

