La Guardia Civil alerta a los canarios del regreso del tocomocho y la estampita: así intentan engañar a las víctimas

El avance de las tecnologías ha aumentado la ciberdelincuencia de manera notable, pero la Guardia Civil se encarga de proteger a los ciudadanos y alertar con el objetivo de que sepan actuar cuando estén siendo víctimas de una estafa.

Sin embargo, las estafas clásicas han resurgido y los estafadores siguen adaptándose e intentan acudir a las víctimas más fáciles, normalmente las personas mayores. Pero para evitar todo tipo de fraude lo más importante es que las personas se mantengan informadas, así evitarán caer en la trampa.

La finalidad es hace creer a las víctimas que están ante una oportunidad única, la cual no pueden dejar escapar, así como un premio de lotería o conseguir dinero de manera muy sencilla.

Cómo funciona la estafa del tocomocho

Este es uno de los timos más antiguos de España. Consiste en que un desconocido se acerca a un lugar aislado y enseña una gran cantidad de billetes, la Guardia Civil explica que "se introducen cartulinas entre los billetes auténticos y se engaña a la víctima con la ayuda de un compinche".

Por lo tanto, el engaño consiste en enseñar a la víctima un fajo de billetes (normalmente de 50 euros), pero en realidad solo el primer billete es real, el resto son cartulinas recortadas y alineados con el dinero. A continuación el autor propone un intercambio absurdo porque la persona sale muy beneficiada y el bastante "perjudicado", "a cambio de cosas que brillaran" como joyas o relojes.

Para completar la estafa, aparece en escena una persona ajena al timo (el compinche) y actúa como aliada de la víctima intentando convencerla y manipularla psicológicamente parra que acepte la llamativa oferta.

Y el de la estampita

"Con la estampita (billete premiado) se manipula la foto de un cupón de lotería para hacer creer que está premiado", afirma el agente de la Guardia Civil. En la estafa de la estampita también conocida como "el cupón premiado", el autor se acerca a la víctima ofreciéndole el intercambio de un cupón premiado con la excusa de que tenía problemas con Hacienda no podía recoger el premio. La clave estaba en que le proponía a la víctima la cesión del premio a cambio de objetos de valor o dinero.

En este fraude también hay un compinche que a través de una foto modificada en el teléfono móvil le enseña al estafado que el cupón está premiado y le propone ir a medias, de esta manera intenta convencer a la víctima para que acepte el trato.

Este timo se lleva a cabo en días festivos, cuando los puntos de venta de lotería suelen estar cerrados y así la víctima no puede comprobar la veracidad de ese cupón premiado de manera física.

Para prevenir estas estafas la Guardia Civil cuenta con el Plan Mayor de Seguridad. Este está destinado a proteger a las personas mayores a través de charlas y formaciones en asociaciones, residencias o centro de día, con la finalidad de acabar tanto con las estafas clásicas como con los ciberataques.

Consejos de la Guardia Civil para evitar estos timos

El mensaje de la Guardia Civil es claro, desconfiar siempre de una persona que ofrezca dinero rápido, un fajo de billetes, un cupón premiado o un intercambio en que la persona interesada salga “perjudicada” y tú “muy ventajoso”.

Nunca se les debe entregar ni dinero ni objetivo de valor y en caso de sospecha avisar siempre a las autoridades para que puedan combatir este tipo de estafas, y también puedan alertar al resto de ciudadanos a través de medios oficiales.