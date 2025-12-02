El Ejército del Aire recibirá a principios de 2026 los tres primeros Eurofighter para sustituir los F-18 en Gran Canaria

El Ejército del Aire y del Espacio tiene previsto recibir a principios de 2026 los tres primeros Eurofighter del Programa Halcón 1, que contempla un total de 20 cazas para sustituir a los F-18 en la base aérea de Gando (Gran Canaria).

El general Francisco Braco, jefe del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), confirmó la fecha durante un encuentro informativo, subrayando la importancia de este programa para la modernización de la flota española. La adquisición se cerró en 2022 con un coste aproximado de 2.000 millones de euros, y la entrega de todos los aviones está prevista para 2030.

Nuevos aviones de vigilancia marítima

Además de los Eurofighter, España incorporará los primeros tres aviones Airbus C295 de vigilancia marítima en 2026. El Consejo de Ministros aprobó en junio de 2023 la compra de 16 unidades para patrulla marítima, con un presupuesto de 1.730 millones de euros.

Diez de estos aviones se destinarán al Grupo de Escuelas de Matacán (Salamanca).

(Salamanca). Los seis restantes operarán desde la base de Alcantarilla (Murcia).

Este refuerzo permitirá mejorar la capacidad de vigilancia y protección del espacio aéreo y marítimo nacional.

Proyectos de modernización y tecnología avanzada

El general Braco destacó también la iniciativa de base aérea conectada, sostenible e inteligente (BACSI), que busca integrar tecnología avanzada mediante colaboración con grandes empresas, pymes y startups.

Asimismo, España participa en el sistema de combate aéreo europeo (FCAS), un caza de sexta generación conocido localmente como ASTRA, en colaboración con Francia y Alemania. El JEMA calificó este proyecto como "ambicioso y desafiante", reflejando la apuesta por mantener la vanguardia tecnológica del Ejército.

Compromiso internacional y despliegues

En el plano internacional, el Ejército del Aire mantiene su presencia en el flanco este de Europa, con 11 cazas y un avión A-400 de reabastecimiento desplegados en Lituania, y prepara el despliegue de la Patrulla ASPA en Brasil, Uruguay y Argentina a comienzos de año.

El JEMA resaltó la importancia de estar preparados: “No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz, y nos estamos actualizando para estar al cabo de la calle en desarrollo y formación”.

Próximos eventos y actividades

Entre los eventos próximos, se incluyen los Grandes Vuelos, que comenzarán el 22 de enero conmemorando el histórico vuelo del Plus Ultra, y diversas maniobras y exhibiciones que permitirán demostrar la capacidad operativa de los nuevos equipos y fortalecer la formación del personal.