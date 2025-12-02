Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los domingos y festivos de apertura comercial en Canarias para 2026

El BOC publica los 10 días especiales en los que los negocios podrán permanecer abiertos al público

El ajetreo diario en un supermercado del Archipiélago.

El ajetreo diario en un supermercado del Archipiélago. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Los comercios del archipiélago canario cuentan con 10 días especiales al año en los que pueden abrir sus puertas al público. Domingos y festivos que, por regla general, estarían cerrados, en caso de no pertenecer al régimen especial de horarios comerciales, pero que, sin embargo, pueden abrir.

Estos suelen coincidir en Navidad y también en puentes. Pero, por si hubiera dudas, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este martes, 2 de diciembre, los 10 domingos y festivos de 2026 que podrán abrir las tiendas.

El primero de ellos, en todas las islas excepto en La Palma, es el 4 de enero, correspondiendo al domingo anterior a la celebración del Día de Reyes. Ten en cuenta que estas aperturas pueden variar de unas islas a otras.

Apertura por islas

Tenerife

  • 4 de enero
  • 2 de abril
  • 30 de mayo
  • 15 de agosto
  • 2 y 29 de noviembre
  • 8, 13, 20 y 27 de diciembre

El Hierro

  • 4 de enero
  • 2 de abril
  • 15 de agosto
  • 12 de octubre
  • 2 de noviembre
  • 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre

Fuerteventura

  • 4 de enero
  • 2 de abril
  • 31 de mayo
  • 15 de agosto
  • 12 de octubre
  • 2 de noviembre
  • 8, 13, 20 y 27 de diciembre
Personas comprando en Black Friday.

Personas comprando en Black Friday. / Andrés Cruz

Gran Canaria

  • 4 de enero
  • 2 de abril
  • 30 de mayo
  • 15 de agosto
  • 2 y 29 de noviembre
  • 6, 13, 20 y 27 de diciembre

La Gomera

  • 4 de enero
  • 2 de abril
  • 15 de agosto
  • 12 de octubre
  • 2 de noviembre
  • 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre

La Palma

  • 2 de abril
  • 30 de mayo
  • 5 y 15 de agosto
  • 12 de octubre
  • 2 de noviembre
  • 8, 13, 20 y 27 de diciembre

Noticias relacionadas y más

Lanzarote

  • 4 de enero
  • 2 de abril
  • 31 de mayo
  • 15 de agosto
  • 12 de octubre
  • 2 de noviembre
  • 8, 13, 20 y 27 de diciembre

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
  2. El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
  3. Chayanne vuelve a Tenerife: el artista estrena el cartel del Tenerife Cook Music Fest 2026
  4. Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación
  5. Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
  6. Seve Díaz, chef de El Taller, tras alcanzar su primera estrella Michelín: 'Nos representa la humildad, no los lujos
  7. Adiós a las camas en los pasillos: las nuevas urgencias de La Candelaria prometen evitar el colapso
  8. La presencia de abejas y un hogar cada vez más hostil llevan al Pico del Sauzal al filo de la extinción

Estos son los domingos y festivos de apertura comercial en Canarias para 2026

Estos son los domingos y festivos de apertura comercial en Canarias para 2026

La turismofobia no cala en Canarias: la ciudadanía prioriza inmigración y vivienda

La turismofobia no cala en Canarias: la ciudadanía prioriza inmigración y vivienda

Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos

Incertidumbre entre los canarios en Venezuela ante la escalada de la tensión con Estados Unidos

El vicepresidente Domínguez reconoce que “no habrá rebaja del IGIC” en Canarias en esta legislatura

El vicepresidente Domínguez reconoce que “no habrá rebaja del IGIC” en Canarias en esta legislatura

La temporada alta y la Navidad crean 6.320 empleos y reducen el paro en Canarias

La temporada alta y la Navidad crean 6.320 empleos y reducen el paro en Canarias

Los autónomos canarios respiran aliviados tras el retraso del control telemático de las facturas

Los autónomos canarios respiran aliviados tras el retraso del control telemático de las facturas

Primer atlas de la desertificación en España: el 92,7% de Canarias es zona árida

Primer atlas de la desertificación en España: el 92,7% de Canarias es zona árida

Los jóvenes de Canarias le cantan las cuarenta al Gobierno: “¿Qué están haciendo para que tengamos un futuro mejor?”

Los jóvenes de Canarias le cantan las cuarenta al Gobierno: “¿Qué están haciendo para que tengamos un futuro mejor?”
Tracking Pixel Contents