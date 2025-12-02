Estos son los domingos y festivos de apertura comercial en Canarias para 2026
El BOC publica los 10 días especiales en los que los negocios podrán permanecer abiertos al público
Los comercios del archipiélago canario cuentan con 10 días especiales al año en los que pueden abrir sus puertas al público. Domingos y festivos que, por regla general, estarían cerrados, en caso de no pertenecer al régimen especial de horarios comerciales, pero que, sin embargo, pueden abrir.
Estos suelen coincidir en Navidad y también en puentes. Pero, por si hubiera dudas, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este martes, 2 de diciembre, los 10 domingos y festivos de 2026 que podrán abrir las tiendas.
El primero de ellos, en todas las islas excepto en La Palma, es el 4 de enero, correspondiendo al domingo anterior a la celebración del Día de Reyes. Ten en cuenta que estas aperturas pueden variar de unas islas a otras.
Apertura por islas
Tenerife
- 4 de enero
- 2 de abril
- 30 de mayo
- 15 de agosto
- 2 y 29 de noviembre
- 8, 13, 20 y 27 de diciembre
El Hierro
- 4 de enero
- 2 de abril
- 15 de agosto
- 12 de octubre
- 2 de noviembre
- 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre
Fuerteventura
- 4 de enero
- 2 de abril
- 31 de mayo
- 15 de agosto
- 12 de octubre
- 2 de noviembre
- 8, 13, 20 y 27 de diciembre
Gran Canaria
- 4 de enero
- 2 de abril
- 30 de mayo
- 15 de agosto
- 2 y 29 de noviembre
- 6, 13, 20 y 27 de diciembre
La Gomera
- 4 de enero
- 2 de abril
- 15 de agosto
- 12 de octubre
- 2 de noviembre
- 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre
La Palma
- 2 de abril
- 30 de mayo
- 5 y 15 de agosto
- 12 de octubre
- 2 de noviembre
- 8, 13, 20 y 27 de diciembre
Lanzarote
- 4 de enero
- 2 de abril
- 31 de mayo
- 15 de agosto
- 12 de octubre
- 2 de noviembre
- 8, 13, 20 y 27 de diciembre
