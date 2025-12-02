Estos son los domingos y festivos de apertura comercial en Canarias para 2026

Los comercios del archipiélago canario cuentan con 10 días especiales al año en los que pueden abrir sus puertas al público. Domingos y festivos que, por regla general, estarían cerrados, en caso de no pertenecer al régimen especial de horarios comerciales, pero que, sin embargo, pueden abrir.

Estos suelen coincidir en Navidad y también en puentes. Pero, por si hubiera dudas, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este martes, 2 de diciembre, los 10 domingos y festivos de 2026 que podrán abrir las tiendas.

El primero de ellos, en todas las islas excepto en La Palma, es el 4 de enero, correspondiendo al domingo anterior a la celebración del Día de Reyes. Ten en cuenta que estas aperturas pueden variar de unas islas a otras.

Apertura por islas

Tenerife

4 de enero

2 de abril

30 de mayo

15 de agosto

2 y 29 de noviembre

8, 13, 20 y 27 de diciembre

El Hierro

4 de enero

2 de abril

15 de agosto

12 de octubre

2 de noviembre

6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre

Fuerteventura

4 de enero

2 de abril

31 de mayo

15 de agosto

12 de octubre

2 de noviembre

8, 13, 20 y 27 de diciembre

Personas comprando en Black Friday. / Andrés Cruz

Gran Canaria

4 de enero

2 de abril

30 de mayo

15 de agosto

2 y 29 de noviembre

6, 13, 20 y 27 de diciembre

La Gomera

4 de enero

2 de abril

15 de agosto

12 de octubre

2 de noviembre

6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre

La Palma

2 de abril

30 de mayo

5 y 15 de agosto

12 de octubre

2 de noviembre

8, 13, 20 y 27 de diciembre

Lanzarote