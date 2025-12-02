Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco claves sobre el futuro Centro Nacional de Vulcanología que se instalará en La Palma

El Consejo de Ministros aprueba que la sede física se sitúe en la Isla Bonita para que cuente con el apoyo de toda la infraestructura científica que hay en Tenerife

Dos personas observan al volcán de Tajogaite en plena erupción.

Dos personas observan al volcán de Tajogaite en plena erupción. / Kike Rincón (EP)

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

La sede física del Centro Nacional de Vulcanología se establecerá, finalmente, en La Palma. Después de casi un mes de valoración, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la única candidatura que se había postulado a albergar este nuevo consorcio de investigación: la de Canarias. Esta sede física se complementará con el ecosistema científico y de innovación de Tenerife, en principio, tal y como establecía la candidatura, con una subsede en la isla que se ubicaría en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Se trata de un trámite previo a la puesta en marcha de este nuevo organismo que estará financiado a medias entre la Administración General del Estado – a través del Ministerio de Ciencia– y el Gobierno de Canarias. Este modelo, tal y como explicó la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant «garantiza corresponsabilidad y arraigo territorial, en línea con la apuesta del Gobierno de España por una ciencia descentralizada que impulsa la transformación social y económica de todos los territorios».

1.¿Cómo se organizará el Centro Nacional?

La propuesta del Gobierno de Canarias es una candidatura conjunta entre La Palma y Tenerife, en la que La Palma albergará la sede principal, de coordinación, gestión y algo de ciencia; mientras que Tenerife apoyará a su labor con toda su infraestructura científica.

2.¿Qué instituciones formarán parte?

Aunque no queda claro aún cuáles serán, el Cabildo de Tenerife ya ha asumido la integración del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y el ITER. No obstante, en la propuesta derivada al Gobierno estatal también se mencionaba al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de La Laguna (ULL) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

3.¿Dónde se ubicará su sede física?

La sede física de este nuevo Centro Nacional se situará, en principio, en JTI de El Paso y en la Casa Massieu, de Tazacorte. Sin embargo, esta ubicación será provisional ya que el Cabildo de La Palma tiene ya reservado una parcela de suelo público con más de 3.000 metros cuadrados en El Paso - cerca del volcán Tajogaite- para su emplazamiento final.

4.¿Qué pasos hay que seguir ahora?

Se trata de un trámite previo a la puesta en marcha de este nuevo organismo que estará financiado a medias entre el Ministerio de Ciencia y el Gobierno de Canarias. Una vez se conforme el nuevo consorcio rector, será quien decida qué estrategia seguirá.

5.¿Cuál es su objetivo?

Según la ministra de Ciencia, Diana Morant, este centro vendrá a integrar, homogeneizar criterios y reforzar la coordinación entre la comunidad científica y las administraciones, actuando como referencia técnica en todo el país a nivel vulcanológico.

