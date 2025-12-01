Una veintena de migrantes sigue en el Hospital de El Hierro tras un fin de semana con tres cayucos y cinco muertos
Seis personas se encuentran ingresadas en planta mientras que las otras 18 están en evolución en el área de Urgencias
Europa Press
Santa Cruz de Tenerife
Un total de 24 migrantes permanecen en el Hospital de El Hierro tras un fin de semana en el que llegaron a la isla tres cayucos con más de 500 migrantes a bordo y cuatro fallecidos, más un quinto cuyo cadáver se rescató en aguas cercanas al puerto de La Restinga en la tarde del sábado.
Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias apuntan a Europa Press que seis personas se encuentran ingresadas en planta mientras que las otras 18 están en evolución en el área de Urgencias con el fin de darles o alta o dejarlas ingresadas.
Los cuerpos de las cinco personas fallecidas se encuentran en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ubicado en La Frontera para acometer las pruebas de autopsia.
- Rabat presiona para afianzarse en el Sáhara a cambio de no tocar Canarias
- El Gobierno de Canarias alerta de que 'la cosa se pone fea en España
- Canarias suma un nuevo Pueblo Mágico de España y ya son seis los municipios con esta calificación
- Oposiciones Canarias 2026: fechas previstas, requisitos y todas las novedades del próximo proceso selectivo
- Seve Díaz, chef de El Taller, tras alcanzar su primera estrella Michelín: 'Nos representa la humildad, no los lujos
- Adiós a las camas en los pasillos: las nuevas urgencias de La Candelaria prometen evitar el colapso
- La presencia de abejas y un hogar cada vez más hostil llevan al Pico del Sauzal al filo de la extinción
- Aviso urgente de la DGT: esta práctica tan común al volante entre los canarios puede costar multas de hasta 500 euros