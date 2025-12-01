Terremotos en Canarias: el IGN registra dos seísmos cerca de El Hierro en las últimas horas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en las últimas dos terremotos cercanos a la isla de El Hierro, de magnitud superior a 2.

En concreto, uno de ellos tuvo lugar este domingo, 30 de noviembre, a las 03:09 horas, mientras que el segundo, este mismo lunes, a las 05:16 horas. Ambos fueron localizados al suroeste de El Pinar.

El primero de ellos tuvo una magnitud de 2.2 y el segundo, de 2.3.

En el resto del archipiélago

Sin embargo, estos no han sido los únicos terremotos de los últimos días en Canarias. En este sentido, según los registros del IGN, en el que se muestran los terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos, desde el viernes 28 de noviembre, en el archipiélago se registraron siete seísmos.

Terremotos de los últimos días en Canarias. / IGN

Así, además de los localizados en El Hierro, este lunes también se registró otro en el Atlántico, al norte de Tenerife, a las 00:13 horas y de magnitud 1.8.

El resto, sucedidos entre viernes y el sábado, también tuvieron lugar en el Atlántico, aunque, en este caso, entre Tenerife y Gran Canaria, a excepción de uno localizado al noroeste de Agaete. Tuvieron magnitudes entre 1.5 y 1.9.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: