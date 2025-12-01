Terremotos en Canarias: el IGN registra dos seísmos cerca de El Hierro en las últimas horas
Además de los terremotos en El Hierro, el Instituto Geográfico Nacional reporta otros cinco seísmos en Canarias desde el viernes
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en las últimas dos terremotos cercanos a la isla de El Hierro, de magnitud superior a 2.
En concreto, uno de ellos tuvo lugar este domingo, 30 de noviembre, a las 03:09 horas, mientras que el segundo, este mismo lunes, a las 05:16 horas. Ambos fueron localizados al suroeste de El Pinar.
El primero de ellos tuvo una magnitud de 2.2 y el segundo, de 2.3.
En el resto del archipiélago
Sin embargo, estos no han sido los únicos terremotos de los últimos días en Canarias. En este sentido, según los registros del IGN, en el que se muestran los terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos, desde el viernes 28 de noviembre, en el archipiélago se registraron siete seísmos.
Así, además de los localizados en El Hierro, este lunes también se registró otro en el Atlántico, al norte de Tenerife, a las 00:13 horas y de magnitud 1.8.
El resto, sucedidos entre viernes y el sábado, también tuvieron lugar en el Atlántico, aunque, en este caso, entre Tenerife y Gran Canaria, a excepción de uno localizado al noroeste de Agaete. Tuvieron magnitudes entre 1.5 y 1.9.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
