Televisión Canaria cierra su mejor noviembre desde 2021 y lidera el crecimiento entre las generalistas

Televisión Canaria ha logrado en noviembre su mejor resultado del año y el mejor mes de noviembre desde 2021. Con un 6,7% de cuota de pantalla y una audiencia media diaria de 15.000 espectadores, la cadena autonómica consolida su papel como referencia informativa y de entretenimiento en el Archipiélago.

En total, 1.203.000 canarios sintonizaron en algún momento con la cadena durante el mes un 55% de la población insular y 316.000 personas la vieron cada día. Este dato representa un crecimiento sostenido que coloca a Televisión Canaria como la cadena generalista que más crece en share durante el mes. Aunque mantiene la cuarta posición en el ranking de canales generalistas, se sitúa entre las tres que suman cuota de pantalla y audiencia, con un aumento medio de +1.000 espectadores diarios.

Los informativos, líderes de la confianza en las Islas

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria mantienen su liderazgo y cierran noviembre con cifras muy destacadas:

9,6% de share

25.000 espectadores de media

901.000 personas vieron algún informativo durante el mes (41,2% de la población).

Las ediciones del Telenoticias también mejoran sus registros, con un 10,8% de cuota y 42.000 espectadores (+0,7 puntos y +3.000 personas respecto a octubre). En total, 795.000 canarios siguieron alguna edición del TN.

La borrasca Claudia marcó las emisiones más vistas del mes

La cobertura informativa de la borrasca Claudia, el pasado 12 de noviembre, se convirtió en el contenido más seguido del mes. Ese día, el Telenoticias 2, la sección de El Tiempo y el Telenoticias 1 fueron las emisiones más vistas.

También destacaron los programas diarios 'Una hora menos', 'Ponte al día' y 'Hay que verlo', que lograron datos destacados ese día.

En cuanto a los contenidos más consolidados, los tres espacios con mayor seguimiento en noviembre fueron:

' En otra clave'

'Noveleros'

Las retransmisiones de fútbol

Récord en la web y las redes sociales de RTVC

El entorno digital de RadioTelevisión Canaria también cerró noviembre con cifras de récord:

446.000 visitantes únicos en RTVC.es (+22%)

en RTVC.es (+22%) 784.000 sesiones web (+30%)

Los contenidos más consumidos fueron el minuto a minuto de la borrasca Claudia, la emisión en directo, la radio online, las galerías fotográficas de la tormenta, la sección del tiempo y la página del Carnaval de Canarias 2026.

En redes sociales, RTVC sumó 31 millones de impresiones, a las que se añaden 21 millones más desde sus canales de YouTube, alcanzando un total de 52 millones de impactos. Se registraron 3,6 millones de visualizaciones en YouTube, con más de un millón en el canal de Informativos, y 21.000 nuevos seguidores en redes sociales.