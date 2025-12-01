Sanitarios que se convierten en entrenadores de mayores: así es el programa que previene la dependencia en Tenerife

Los martes en el centro de salud de Tacoronte son diferentes. La entrada está repleta de personas mayores, algunos incluso con sus mejores galas deportivas. Y entre esa multitud, María del Carmen Ramallo –conocida por todos como Menchu– destaca con su camiseta verde de lunares y su muleta como accesorio. Ella, al igual que sus compañeros, acude a este lugar para realizar su sesión rutinaria de ejercicio físico como parte del proyecto Frail+AP. Una iniciativa de la gerencia de Atención Primaria (AP) que pretende prevenir la discapacidad, reducir caídas y favorecer el envejecimiento saludable en la comunidad.

Este proyecto pionero se centra en pacientes «frágiles», es decir, personas mayores que se encuentran en una situación previa a la pérdida de autonomía o con dificultades funcionales e inestabilidad. «Lo que hacemos es adelantarnos un paso antes de la aparición de esa situación de dependencia y empezamos a trabajar con estos pacientes de manera previa», cuenta el enfermero de enlace Moisés Reyes. Aunque aclara que no se trata un programa más de envejecimiento activo. «Incluimos medidas clínicas y sanitarias que permiten evaluar el nivel de dolor con el que empieza y finaliza el paciente. Conseguimos cambiar la realidad de las personas y mejorarla», añade.

Reconocimiento

Un rasgo que les ha servido para que el proyecto sea reconocido a nivel nacional en el primer Congreso de Servicios Sociales e Inclusión, celebrado en el mes de noviembre en La Laguna. «Recibimos este reconocimiento de buenas prácticas porque el programa está íntimamente relacionado con la inclusión de personas mayores en sociedad», señala Reyes.

El centro de salud de Tacoronte comenzó con esta iniciativa en 2024. «Lo iniciamos como parte de otro proyecto nacional del Ministerio de Sanidad que trataba de evaluar si las intervenciones con personas frágiles se realizaban correctamente», cuenta. En esa primera toma de contacto lograron reducir las caídas un 40%. Y explica que cuando terminaron de realizar esas mediciones con un grupo piloto decidieron llevarlo un paso más allá. «Se generó un grupo tan bonito que no podíamos permitir que se quedara solo en eso», detalla. Así, además de atender a 25 personas de forma interna presentaron a la Gerencia de Atención Primaria el proyecto para expandirlo a más centros.

En cierto modo se convirtieron en el impulso de lo que hoy es Frail +AP. En la actualidad, el programa se desarrolla en los centros de salud de Icod de Los Vinos, La Orotava, el Puerto de la Cruz y Granadilla –además de Tacoronte–. Atiende alrededor de cien personas. Asimismo, la actividad está vinculada al proyecto de investigación en unidades de atención a las fragilidades en Atención Primaria de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC). «La idea es que quede registrada una evidencia científica para que el trabajo se pueda imitar y se consolide como un recurso sanitario más».

Metodología

El proyecto se desarrolla de forma grupal, a través de intervenciones y estrategias propias del centro de salud que se encuentran en proceso de validación. «Los pacientes vienen citados desde las consultas de Atención Primaria. Es decir, los médicos o enfermeros detectan a personas mayores en esta situación de fragilidad, ya sea porque se están cayendo o por inestabilidad en la marcha, y nos los derivan», detalla Reyes. Durante el periodo de acogida, el equipo realiza una valoración previa de cada persona. «Estudiamos su estado emocional, la intensidad del dolor, los fármacos que consume y el número de caídas que han experimentado», agrega. Además, el fisioterapeuta se encarga de la escala funcional. «Realiza las pruebas de equilibrio, fuerza y resistencia y mide el nivel basal», añade. La actividad se distribuye en 12 sesiones de ejercicio físico en cuatro meses. «El paciente acude una vez a la semana para trabajar de forma grupal una dinámica de ejercicios diseñados por el fisioterapeuta, matiza Reyes. Se trata de una serie de actividades progresivas que pretenden mejorar la fuerza, la resistencia y el equilibrio, además de educar la marcha y sortear los obstáculos para evitar las caídas. Al final de estas 12 sesiones, el equipo se encarga de realizar una valoración que les valdrá para saber el nivel de mejora del paciente.

«La pérdida de reservas fisiológicas propias de la edad y las comorbilidades que les acompañan son las principales causas de las caídas y eventos desfavorables», puntualiza el fisioterapeuta del programa, Carlos Esparza. Las sesiones, de una hora de duración, se estructuran en tres bloques: calentamiento y movilidad, ejercicios de fuerza y equilibrio y estiramientos. «El ejercicio multicomponente –aquel entrenamiento que combina aeróbicos, fuerza, equilibrio y coordinación– es clave para el abordaje de una persona mayor frágil», confiesa.

Lenguaje claro

Esparza se preocupa por explicar los ejercicios con un lenguaje claro, para que todo el mundo lo entienda. Por ejemplo, a la hora de entrenar los músculos de la espalda, les enseña que eso es lo que les va a evitar que caminen encorvados y se ahoguen al caminar. Entre los pacientes, hay algunos a los que le cuesta un poco más seguir los ejercicios. «Hay participantes que se han visto envueltos en procesos neurológicos y que, por esa razón, han perdido esquema motor», apunta el fisioterapeuta. En estas ocasiones, asegura que bloquear movimientos y ofrecer estímulos táctiles pueden ser más eficientes que una orden oral.

Pero el trabajo de Esparza no se centra únicamente en enseñar ejercicios físicos. Junto al resto de sus compañeros, se ocupa de transmitir a los pacientes un estilo de vida saludable. «Les hablamos de la importancia de la hidratación, de la ingesta inadecuada de proteínas para que no se produzca una pérdida grave de masa muscular –conocido técnicamente como sarcopenia–y de tomar el sol por los beneficios que tiene», señala.

Asimismo, recuerda que la práctica de actividad física en casa forma parte del proyecto. Además de la sesión guiada en el centro de salud, los pacientes realizan los ejercicios un día más a la semana en su domicilio. «Las sesiones son los martes y los dos días siguientes son para que el músculo se recupere. Les decimos que los viernes pongan en práctica lo aprendido», agrega. De hecho, cada paciente dispone de una ficha con los ejercicios y su explicación correspondiente para realizarlos.

Riesgos

Otro de los trabajos que realiza el equipo consiste en identificar las zonas de riesgo en los domicilios. «Les ofrecemos una ficha de autocribado que les permite identificar en qué zonas de su hogar pueden tener mayor riesgo de caídas». Algo que le ha servido a Ramallo para ser más consciente de su realidad.

Ella no puede estar más contenta con el programa que han implantado en su centro de salud. Desde que comenzó, sus dolores han disminuido y sus capacidades han mejorado bastante. Y solo tiene palabras bonitas para el equipo. «Son estupendos y muy buenos profesionales, no puedo estar más agradecida». Lo único que tiene que objetar se resume en una frase: «Qué por favor no eliminen el proyecto y amplíen la iniciativa a más centros».