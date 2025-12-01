Así está la pugna del Canarias por acoger el Telescopio de Treinta Metros: más cerca pero sin ser definitivo

El Telescopio de Treinta Metros (TMT), cuya construcción está prevista en Hawái, se sigue acercando cada vez más a La Palma. Desde que el presidente Donald Trump anunciara la paralización de los fondos destinados a esta infraestructura científica hace apenas un año, el Observatorio del Roque de Los Muchachos se ha afianzado como la alternativa final para el gigante de la observación astrofísica.

Clave ha sido la apuesta del Gobierno de España, cuya ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, anunció el pasado verano la inversión de 400 millones de euros para el telescopio si se construye finalmente en Canarias. A pesar de que los promotores del TMT no terminan de descartar la opción hawaiana, lo cierto es que desde La Palma ya es una opción seria.

Así lo atestigua el hecho de que no solo ya se han iniciado las negociaciones con el Gobierno español si no que además se prevé la puesta en marcha de una hoja de ruta con el objetivo de fijar las acciones a desarrollar por parte de las entidades españolas. Y se aventura incluso que en solo unos meses se tome una decisión definitiva para instalar el TMT.

Una simulación realista del TMT en operación observando el cielo del hemisferio norte. / Thirty Meters Telescope International Observatory

Interés de los promotores

El Comité Científico Internacional (CCI) de los Observatorios de Canarias ha expresado su entusiasmo ante la posibilidad de que el Telescopio de Treinta Metros (TMT) se ubique finalmente en el Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM) en La Palma. Este emplazamiento ofrece condiciones astronómicas excepcionales, décadas de cooperación internacional en la explotación de telescopios y un sólido marco legal que protege sus cielos oscuros.

Durante su reunión del 27 de noviembre de 2025 en La Palma, el CCI fue informado sobre el estado del proyecto TMT y los últimos avances, incluyendo el anuncio realizado en julio por el ministro español de Ciencia, que ofreció una contribución de hasta 400 millones de euros si el TMT se construye en la isla. Al ser el único telescopio óptico/infrarrojo de 30 metros considerado para el hemisferio norte, el CCI subraya que el éxito del proyecto tendría una importancia científica única a nivel mundial.

El comité recordó que los Observatorios de Canarias cuentan con uno de los marcos de protección del cielo más sólidos del mundo, amparado por la Ley 31/1988 y la denominada «Ley del Cielo» de La Palma. Estas normativas protegen las condiciones atmosféricas y medioambientales del emplazamiento, controlando la contaminación lumínica y garantizando un rendimiento científico óptimo.

El CCI, que supervisa al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en cuestiones operativas y asesora en la coordinación de actividades internacionales en el ORM y el Observatorio del Teide (Tenerife), manifestó su disposición a colaborar con todas las partes implicadas. El objetivo es asegurar que la comunidad científica se beneficie de las oportunidades que el TMT ofrecería tanto a los observatorios de Canarias como a la astrofísica mundial.

A favor de La Palma

La puesta sobre la mesa de los 400 millones ha acercado a La Palma la construcción del Telescopio de Treinta Metros. Pero, además, avalan también la candidatura canaria todos los trabajos previos realizados sobre todo por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en cuanto surgió la posibilidad de acoger esta instalación.

En aquel momento no fructífero la apuesta por el Observatorio del Roque de Los Muchachos (ORM), pero sirve para que los trámites puedan ir más rápido ahora. De hecho, según explicó el pasado septiembre el director del IAC, Valentín Martínez, "si la junta directiva del TMT decide realizar el cambio en los próximos meses, la construcción podría comenzar al día siguiente".

Entre las ventajas de la isla canaria se encuentra precisamente que el ORM tiene buena parte de la obra civil hecha, dado que el Observatorio está consolidado como una de las principales infraestructuras científicas del país. En este caso, se incluye la experiencia no solo de las instituciones canarias sino también el reconocimiento de los dos observatorios de la Isla dentro de la comunidad de ciencias del espacio.

Entre los inconvenientes de la Isla se encuentra que debido a que el emplazamiento tiene menos altura que Hawái, el TMT necesitaría en torno a un 20% más de tiempo para alcanzar sus objetivos. Es decir, desde La Palma se puede hacer lo mismo solo que más despacio.