"Me dolió más la moción a mi hermano que la que le puse a Allende, pero las dos fueron unas decisiones políticas"

La entrevista no sigue el orden cronológico de la conversación telefónica cerrada en las primeras horas de la mañana del pasado miércoles. Preguntas y respuestas van cayendo en base a la importancia como si de un reloj de arena se tratara: todos los granos están en el instrumento que mide el paso del tiempo; lo de menos es el lado que elijas para iniciar la cuenta atrás. En este caso, el tú a tú con el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), arranca horas después del acto de toma de posesión de Javier Armas (AHI) como nuevo mandatario insular el 26 de junio de 2023, justo cuando el socialista anuncia un acuerdo con Asamblea Herreña (AH) e IU-Reunir Canarias para liderar una moción de censura que dio mucho que hablar y que es clave para comprender el rol que va a jugar de aquí al final de la actual legislatura:«La moción a mi hermano fue una decisión política», remarca, no sin hacer una puntualización. «Me dolió mucho más que la que le puse a Isabel Allende [septiembre de 2011], pero en ambas prevaleció mi compromiso con el partido y con los herreños... Soy consciente de lo llamativo que resulta poner una moción de censura a tu hermano, pero actué en base a los intereses del PSOE», repite.

¿No está siendo un mandato fácil?

En política, contrariamente a lo que muchos ciudadanos puedan llegar a pensar, nada es sencillo.

Con zancadillas o no, la legislatura está siendo de las complicadas: siempre hay algo que agita el pulso político en El Hierro.

Cada vez tengo más claro que en política lo fácil se acabó hace tiempo, que aquellas mayorías absolutas donde había un partido que gobernaba y el otro estaba en la oposición, y a la siguiente legislatura el que estaba en la oposición tomaba el control y el que antes dirigía ahora pasaba a una segunda línea, hoy son imposibles de lograr: han caído y eso no va a ser fácil de recuperar. La dispersión de votos es cada vez mayor y eso genera unas sensaciones democráticas muy positivas, pero, a su vez, ocasiona unas dificultades extraordinarias a la hora de dar forma a un gobierno.

¿Muchas siglas y poco margen de maniobra?

Poner de acuerdo a cuatro partidos es algo muy complicado, pero incluso cuando lo consigues no las tienes todas contigo. Mi caso es un ejemplo. En su momento coincidimos tres formaciones en la necesidad de poner una moción de censura a AHI y con el paso del tiempo llegaron las dificultades.

¿Dificultades insalvables?

Sí, porque ya nos quedamos sin margen para soportar determinadas cuestiones y presiones de uno de los grupos que formaban parte del pacto de gobierno [AH] y no me quedó otra alternativa que invitarlos a que se fueran. La convivencia no era buena y, por lo tanto, había que buscar una vía que no perjudicara los intereses de los herreños.

¿Volvería a presentar esta moción de censura?

El PSOE está obligado a gobernar siempre que sea posible. Creo, sinceramente, que esta moción de censura ha sido positiva para la Isla porque ha permitido dar continuidad al mandato anterior. Hoy los herreños vivimos un poco mejor que hace unos años y eso es fruto de una estrategia bien planificada. Soy consciente de lo llamativo que resulta poner una moción de censura a tu hermano. Si hubiese sido otra persona, como en su día ocurrió con Ana Belén Allende, habría actuado igual. Aquí no hablamos si es mi hermano, un primo o un pariente más o menos cercano, de lo hablamos es de dar unas garantías de gobernabilidad a los herreños.

¿Pero volvería a hacerla?

La moción a mi hermano fue una decisión política... Me dolió mucho más que la que le presenté en su momento a Allende, pero en las mismas circunstancias volvería a hacerlo. El PSOE está obligado a liderar censuras cuando se dan situaciones que propician acciones de gobierno de progreso con unos socios que acepten las líneas de trabajo que deseas, no imponer, pero sí marcar.

¿Cómo se sobrevive a ese «dolor» que acaba de mencionar?

Le voy a confesar que no es fácil tener que tomar una decisión de ese calado con un hermano. Insisto, yo estoy en las filas del PSOE, un partido que gobierna España, que gobernó Canarias y que debe gobernar en aquellos lugares en los que existan posibilidades reales de gobernar. Antes teníamos el control de varios cabildos y ahora sólo controlamos el de El Hierro. Mi obligación es defender esa opción.

¿Va a completar la legislatura?

Sí.

Lo suyo sí que es un manual de resistencia y no lo del gran jefe...

...no se trata de quién resiste más. En política dos y dos son cuatro si en un lado tienes dos y en el otro también, pero si se dan otros números puede ser que haya una moción de censura. A día de hoy veo altamente improbable que me monten una moción de censura.

¿Improbable por el hecho de que se tendrían que ir todos los firmantes de la anterior moción, no porque no quieran AHI o AH?

Si los otros se ponen de acuerdo habrá moción. Eso es algo que sabemos desde el minuto cero, pero no va a pasar si no se van los tres de Asamblea Herreña (AH) que firmaron la censura a AHI... A estas alturas de la legislatura esa situación no parece que se vaya a dar.

¿Cómo respira en estos instantes El Hierro?

Razonablemente bien. Las cosas van poco a poco, pero van saliendo. No le voy a mentir diciendo que no hay ciertas dificultades, problemas que son inherentes a cualquier otra isla. Aquí, por ejemplo, hay cuestiones asociadas con el transporte que, a pesar de las mejorías, siguen por debajo de lo que necesitamos.

¿A qué tipo de dificultades se refiere?

En las conexiones marítimas nos hemos quitado el corsé de la OSP (Obligación de Servicio Público) y, por lo tanto, ha quedado más que demostrado que hay mucha más capacidad para movilizar gente y carga en el puerto. En lo que hace referencia a las conexiones aéreas, la relación con Binter es buena y los vuelos se ponen casi a demanda, es decir, que cuando la cosa se nos va un poco de las manos se pide un avión... El día a día ha mejorado, pero requerir una conexión con La Palma es fundamental para mejorar la conectividad con otras islas. También queremos contar con una segunda rotación con Gran Canaria porque ahí existe un mercado que nos interesa explotar.

¿La estrategia planificada con Binter está generando resultados interesantes?

Sí, la fórmula del segundo salto gratis está funcionando muy bien. La gente puede venir con Binter de la Península a Tenerife, La Palma o Gran Canaria y acabar en El Hierro sin un coste añadido. Esta novedad nos ha permitido acceder a mercados que hasta ahora eran extremadamente complejos.

¿Aena tiene que meter mano en el aeropuerto de Los Cangrejos?

Los problemas de conectividad aérea que tiene la Isla está asociados a unas infraestructuras que se han quedado obsoletas. La terminal tiene una capacidad de carga para 70 mil pasajeros anuales y ahora nos estamos moviendo en 300.000. La superficie destinadas a las aeronaves hay que reestructurarla y los aparcamientos, a pesar de las mejoras con las que contamos desde hace unos meses, son insuficientes. Hay que duplicar su capacidad si queremos un aeropuerto ajustado a la demanda.

¿Y queda arreglar lo del AFIS?

Esa es una vieja reivindicación [el origen de este debate se remonta a 2010] que no acaba de atender ni Aena ni el Gobierno central. Es un sistema [Servicio de información de Vuelo de Aeródromo] que nos quita calidad en los vuelos y limita la capacidad de crecimiento del aeropuerto, sobre todo, los fines de semana. En esta asunto no estamos solos, sino que todos los grupos políticos en el Cabildo entienden que la gestión del tráfico aéreo con El Hierro requiere un cambio drástico.

Cuando habla de seguir creciendo, imagino que conjuga esa mejora con la idea de hacerlo de forma sostenible.

Somos conscientes de lo que tenemos y lo hay que poner en valor. En El Hierro no queremos parques temáticos ni grandes complejos hoteleros. Lo que hay es poquito, singular y único, algo que no vamos a estropear con una masificación turística. Nuestro compromiso con la naturaleza es firme y no lo vamos a cambiar por recaudar más dinero a través de un turismo de masas. No queremos competir con otras Islas a la hora de captar turistas, pero sí que hay una apuesta sólida para consolidar unos criterios de calidad.

¿Menos es más?

Si buscas la excelencia hay que sacrificar otras cuestiones que no te dan un valor añadido. Sabemos que El Hierro tiene unos productos de calidad [gastronómicos y alojativos] que nos posicionan como un destino especial. Eso no lo vamos a tocar bajo ningún concepto.

¿Hay preocupación por los recursos hídricos de la Isla?

El problema del agua en El Hierro no es nuevo, ésta no es una isla en la que llueve con frecuencia y el déficit que se da de forma puntal en el suministro de riego estamos en vía de solucionarlo con un gran depósito en el sur que nos ofrezca garantías para el suministro en los periodos más calurosos. Ya estamos haciendo las catas para construir esa gran obra.

¿Eso implica que habrá algún tipo de restricciones en el riego?

Ahora mismo los depósitos están de mitad para arriba todos, es decir, que no será necesario realizar cortes en el riego. La capacidad de producción ha aumentado y la demanda agrícola y ganadera no ha crecido, por lo tanto, estamos en un punto donde no deberían, salvo que nos encontremos de repente con unos desajustes técnicos y las averías que sufrimos en septiembre, existir problemas. La planta ubicada en La Restinga está funcionando con normalidad y en breve estará operativa la ampliación que hemos hecho en Los Cangrejos. No voy a descartar que podamos estar mermados por un inconveniente que se pueda dar en un pozo, pero son incidencias salvables. Si no pasa nada raro, con el depósito de El Golfo nos podemos arreglar hasta que tengamos las nuevas infraestructuras.

Que el campo requiera cada vez más agua es la mejor señal de que la agricultura continúa siendo una pieza vital en la economía herreño.

Que hayamos duplicado la demanda en pocos años significa que el campo está vivo. En el sur se está plantando muchísima viña y recuperando plantaciones en Frontera y Echedo. Si necesitamos más agua es porque el potencial rural de la Isla está creciendo. Esa situación nos obliga a establecer cambios y mejoras en las desaladoras y en redes como la de San Andrés e Isora conjuntamente con el Gobierno de Canarias. Tenemos cuantificadas actuaciones por 35 millones de euros este año y otros 36 en 2026, Nadie puede decir que no se están tomando medidas contundentes para corregir este asunto.

Contrariamente a lo que sucede en otras islas, que sufren con cierta frecuencia anomalías con el suministro eléctrico, su relación con Endesa parece que es más que buena.

Nosotros nos entendemos bien con Endesa. Es un socio preferente en Gorona del Viento y la relación personal y profesional es excelente. Las dificultades que han aparecido a la hora de trabajar con un mix energético se han sabido solventar con suficiencia, entre otros motivos, porque la persona encargada de garantizar esos servicios nos ha demostrado una y otra vez que está comprometida con el desarrollo de la Isla. El hecho de tener que experimentar con cuestiones que están conectadas con las renovables nos sitúa en un lugar inmejorable, pero somos conscientes de que todo debe fluir de una manera sostenible y adecuada a las necesidades reales de El Hierro. Esa es una de las razones que nos hace mirar con un cuidado especial qué es lo que pasa a nuestro alrededor. A la Isla no han llegado grandes inversores a comprarlo todo, ni el turismo vacacional se ha desmadrado en busca de réditos suculentos. Aquí, por fortuna, las cosas siguen funcionando a otra velocidad. El día a día evoluciona más lento que otras Islas. Hay margen para crecer, pero sin cometer locuras.