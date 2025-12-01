Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La librería tinerfeña El Barco de Papel crea su propia editorial

Nauzet Pérez, responsable de esta librería de El Sauzal, anuncia la creación de Editorial B de papel, un proyecto que apoyará la creación literaria canaria y ofrecerá oportunidades a sus autores

La librería El Barco de papel, en El Sauzal.

La librería El Barco de papel, en El Sauzal. / María Pisaca

Almudena Cruz

Almudena Cruz

Santa Cruz de Tenerife

La librería El Barco de Papel, situada en el centro del municipio de El Sauzal, ha decidido dar un paso más en su labor de difusión de la literatura y abrirá su propia editorial: Editorial B de papel.

El objetivo: ofrecer oportunidades

De esta forma, y después de haber inaugurado también su propio espacio cultural, la instalación situada en la avenida principal de esta localidad del norte de la Isla se ha propuesto dar impulso a los escritores desde el primero momento, el de la creación. «Se trata de un proyecto editorial generalista que nace con una vocación clara: publicar todo tipo de libros y ofrecer oportunidades reales a escritores y escritoras con especial atención a la creación literaria canaria», explicaron.

El logo de la editorial.

El logo de la editorial. / El Día

Otro punto más de actividad

Nauzet Pérez es el responsable de la librería, en la que colabora además junto a otras once empleadas, y aseguró ayer que la «muy buena respuesta» que han conseguido con su nuevo espacio cultural les ha animado a dar este paso hacia adelante. «Es un punto más en el que apoyaremos nuestra actividad porque al final lo más bonito de todo es poder darle oportunidades a la gente».

Apoyo a la creación

Será, avanza Pérez, un producto «100% canario» porque la idea es que los libros que nazcan en Editorial B de papel contribuyan a fortalecer el tejido cultural de la Isla. «Nos apoyaremos en el talento que hay en Tenerife, desde la correctora de los textos hasta la maquetación, las ilustraciones y la misma imprenta».

Los contenidos canarios será especialmente valorados, también, y desde El Barco de Papel avanzan que ya han negociado una distribución nacional que ofrezca a los escritores de las Islas una oportunidad real para que sus libros vuelen lo más lejos posible. «Cada vez me cuesta más en la librería poner un espacio reservado para contenidos canarios y eso es porque hay mucha calidad», explicó el librero y ahora editor.

El primero, por el Día del Libro

Si todo avanza según lo previsto, el primero de los libros editados por Editorial B de papel verá la luz antes del próximo Día del Libro, el 23 de abril de 2026. «Las cosas hay que hacerlas con cariño».

Tal y como detallaron, esta nueva aventura literaria se concibe como un espacio «abierto, diverso y comprometido» con la cultura. Quieren ser puente entre los autores emergentes y los lectores y están decididos a apostar por «voces nuevas y por historias capaces de viajar dentro y fuera del Archipiélago».

Recepción de manuscritos

En breve anunciarán además la apertura del proceso de recepción de manuscritos. La línea editorial de B de papel abarcará prácticamente todos los géneros: novela, poesía, ensayo, infantil, ilustración y, por supuesto, todo lo relacionado con la identidad y la creatividad canaria.

Noticias relacionadas y más

Lema

Editorial B de papel nace también con un lema –Surca mares de historias con alma de papel– que resume su visión de navegar por universos literarios «diversos y humanos». Su misión, concluyeron, será la de apoyar a «escritores y escritoras de todas las trayectorias, promover la diversidad literaria y dar visibilidad al talento canario».

