La leyenda de Raphael vuelve a Canarias con su gira 'Raphaelísimo'
El de Linares solo dará un concierto en las Islas durante 2026
La leyenda de la música en español, Raphael, anuncia una cita única en Canarias dentro de su espectacular gira Raphaelísimo. El 7 de diciembre de 2026, el Gran Canaria Arena acogerá el único concierto del artista en todo el archipiélago, organizado por New Event en colaboración con Legends Live. Esta actuación exclusiva permitirá al público canario disfrutar en directo del Divo de Linares, uno de los grandes iconos de la música en español.
Raphaelísimo es un espectáculo que celebra más de seis décadas de carrera, combinando los clásicos inmortales del artista —como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo— con las canciones de su aclamado álbum Ayer… aún, un homenaje a la chanson française y a artistas legendarios como Edith Piaf y Charles Aznavour.
Más que un concierto, Raphaelísimo es un viaje emocional que pone de manifiesto la autenticidad, fuerza interpretativa y vigencia artística de Raphael, capaz de emocionar a todas las generaciones. Su presencia escénica y su legado musical aseguran una noche inolvidable cargada de energía, elegancia e intensidad.
Las entradas para este concierto único en Canarias estarán disponibles a partir del martes 2 de diciembre, a las 12:00 hora canaria y 13:00 hora peninsular, exclusivamente en entradas.com.
No te pierdas la oportunidad de vivir en directo la magia de Raphael, un evento histórico que quedará para siempre en la memoria del público canario.
