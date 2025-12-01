¿Por qué muchos de los jóvenes de El Hierro deciden buscar su futuro profesional fuera de la Isla?

Otra de las cuestiones que abordó el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, en la entrevista concendida a EL DÍA es la convivencia del sector primario con el de las nuevas tecnologías, es decir, cómo se conectan dos realidades tan antagónicas pero, a su vez, vitales para el futuro de la comunidad herreña: "El Hierro por definición es una isla rural en el que el sector primario es básico, no sólo porque es capaz de generar productos de calidad como carnes, pescados, quesos, pescados que tienen una excelente reputación en todo el Archipiélago. Hay productos exclusivos, como la piña tropical roja que no existen en otros enclaves de Canarias, pero eso no quiere decir que le demos la espalda a otras posibilidades económicas que son las que en la actualidad es uno de nuestros motores de crecimiento:el turismo lo estamos trabajando hasta unos límites que no pongan en riesgo la idea de sostenibilidad que tenemos como bandera. El comercio y todo lo que conlleva la digitalización es otro de los campos en los que tenemos que seguir creciendo porque no podemos dejar escapar oportunidades. A El Hierro tiene que entrar el dinero del turismo y del comercio porque son unas vías de financiación irrenunciables", comenta.

"El Hierro tiene que entrar el dinero del turismo y del comercio porque son unas vías de financiación irrenunciables" Alpidio Armas — Presidente del Cabildo de El Hierro

El futuro de los jóvenes herreños

El futuro de los jóvenes herreños es otro de los asuntos que Armas analizó durante la conversación de la pasada semana: "Los flujos migratorios están unidos a la historia de El Hierro. Salir a buscarse la vida lejos de casa es algo que hicieron muchos herreños que se marcharon a Filipinas, Venezuela, Cuba... Más tarde, en los años 70 y 80, llegaron las olas de migración internas a Tenerife y Gran Canaria. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Que los herreños saben reconocer el momento en el que hay que salir en busca de otras oportunidades. Yo soy un hijo de la migración, mis padres se marcharon cuando yo tenía diez años y he vuelto a la Isla. Las nuevas generaciones no son distintas a las anteriores, pero hay que decir que muchos jóvenes han salido a formarse fuera y ahora están aquí desarrollando su actividad laboral gracias a un programa que genera ayudas a los que deciden tener en El Hierro esa primera oportunidad de empleo. Por desgracia esa medida no la pueden ampliar más allá de un año, pero sí que supone una posibilidad real para asentarse en el lugar en el que nacieron".

"Hemos crecido un montón en determinados segmentos profesionales, pero en otros nos encontramos en una posición de extrema fragilidad. Yo soy el primero al que le gustaría tener en casa a todo ese talento porque, seguro, que nos convertiríamos en una potencia mundial pero las cosas funcionan de otra manera" Alpidio Armas — Presidente del Cabildo de El Hierro

Faltan oportunidades laborales específicas

Muchos de los motivos por los que los adolescentes herreños empiezan a planificar su futuro por fuera de la Isla están asociados al hecho de que en ella faltan oportunidades laborales para atender sus sueños profesionales: "Eso es verdad [pausa]. Hay sectores que se adaptan mejor que otros a la formación de los herreños que un día se marcharon y en estos momentos no pueden regresar porque la actividad que dominan no les ofrece el margen de mejora que requieren sus conocimientos. Muchos de ellos, incluso, no se quedan en las Islas sino que se marchan a la Península o el extranjero porque las posibilidades laborales en las Islas son las que son. Hemos crecido un montón en determinados segmentos profesionales, pero en otros nos encontramos en una posición de extrema fragilidad. Yo soy el primero al que le gustaría tener en casa a todo ese talento porque, seguro, que nos convertiríamos en una potencia mundial pero las cosas funcionan de otra manera. Lo que sí es verdad es que el herreño, aunque hoy no esté en la Isla, tiene un sentimiento de identidad con la tierra enorme y regresa a ella cada vez que puede. Muchos lo hacen cuando su ciclo laboral está casi agotado y lo que toca es volver a disfrutar de la tranquilidad. Esos movimientos de ida y vuelta son los que garantizan nuestro equilibrio poblacional. Los jóvenes de hoy son hijos de las nuevas tecnologías y saben que sus necesidades se pueden resolver haciendo un click en un ordenador", asegura el presidente insular.