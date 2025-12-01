La Guardia Civil pone el ojo en los neumáticos de los coches canarios: multas entre 200 y 800 euros

La labor de la Guardia Civil es proteger a la ciudadanía, por ello, a través de campañas de inspecciones en la carretera se centra en las revisiones de determinadas partes de los vehículos. El objetivo es garantizar la seguridad vial y comprobar que los conductores cumplan con la normativa exigida en las carreteras.

Los neumáticos son una de las piezas fundamentales de los vehículos, su adherencia al suelo es imprescindible para que los conductores puedan circular con seguridad. Durante el mantenimiento del vehículo es importante conocer los indicadores que avisan cuándo hay que renovar las ruedas.

Atención al estado de los neumáticos

En estos casos, las multas oscilan entre 90 y 200 euros, pudiendo aumentar en función de las ruedas dañadas.

Neumáticos no homologados: circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa entre 90 y 120 euros por rueda

Neumáticos diferentes en el mismo eje: una infracción que supone una multa de 150 euros por rueda.

Neumáticos muy desgastados: el dibujo debe tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm, cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta 200 euros porque se considera una infracción grave.

Neumáticos en mal estado: vigilar que no tengan grietas ni bultos, ya en el caso de accidente pueden verse implicados más vehículos por culpa de un mal cuidado. Esta infracción también se considera grave y supone sanciones de 200 euros.

Aunque ni el Código de Circulación ni la DGT contemplan sanciones por no llevar la presión adecuada en los neumáticos.

Aun así, los expertos aconsejan revisar la presión, especialmente cuando se vayan a realizar viajes largos. Una presión baja puede causar desgaste del neumático, aumentar el consumo de combustible, elevar el riesgo de pinchazo y reducir la eficacia de frenado, poniendo en peligro la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía.

Cada cuánto hay que cambiar las ruedas

La vida útil del neumático suele ser de diez años desde su fabricación, pero es imprescindible realizarles una revisión anual par prevenir riesgos innecesarios. Hay que recordar que los vehículos suelen cambiar sus neumáticos cada 45.000 kilómetros, tras hacer revisiones periódicas porque en algunos casos, hay que cambiarlos antes o todavía pueden aguantar unos kilómetros.

Estos son los momentos en los que los neumáticos sufren más:

Cuando las temperaturas son extremas

En conducciones a alta velocidad

Cuando la presión del aire es incorrecta

Al circular con mucha carga de manera habitual

Si se circula por carreteras con el asfalto en malas condiciones

Multas elevadas por no llevar un kit antipinchazos

Los coches ya no llevan ruedas de repuestos, ahora llevar un kit antipinchazos que ocupa menos espacio y supone una menor carga para el vehículo. Es muy importante contar con este nuevo sistema de reparación porque en caso de avería de la rueda se debe poder solucionar para llegar al taller más cercano.

No llevar ninguna de estas dos opciones para reparar o sustituir un neumático si se encuentra en mal estado durante la circulación, puede suponer una multa de entre 200 y 800 euros, dependiendo de la gravedad del caso.

La finalidad de estas campañas no es multar a los conductores, sino prevenir incidentes en las carreteras españolas y garantizar la máxima seguridad en los desplazamientos.