David Del Pino Franquet, director general de Seguridad: «Evolucionamos hacia una policía moderna y orientada a resultados»

La estructura actual del Cuerpo General de la Policía Autonómica combina especialización técnica, capacidad de respuesta inmediata y cooperación interinstitucional.

Para el director general de Seguridad, David Del Pino, los principales avances, cambios y proyectos que ya están en marcha consolidarán el papel del Cuerpo General de la Policía Canaria y del Gobierno de Canarias en materia de seguridad pública.

¿Cómo ha evolucionado la estructura policial en estos dos primeros años de legislatura?

En estos dos años hemos dado un paso fundamental hacia un modelo policial moderno, estructurado y orientado a resultados. La organización del Cuerpo General de la Policía Canaria ha evolucionado conforme al marco jurídico establecido en la Orden de 20 de marzo de 2024 y la Resolución de 17 de enero de 2025, que desarrollan el Decreto 77/2010 y definen un sistema funcional y territorial equilibrado, basado en zonas, comisarías provinciales e insulares, áreas de dirección, divisiones y unidades.

A ello se suma la aprobación e implantación de un sistema interno de gestión policial, que homogeneiza los procedimientos de planificación, coordinación y evaluación, a través de los planes de trabajo y los modelos operativos policiales, y se ha rediseñado el procedimiento organizativo interno de asignación de personal, que garantiza la transparencia y la eficiencia en la distribución de efectivos. Por último, estamos en la última fase de aprobación de una nueva resolución horaria.

El resultado es un cuerpo policial más profesional, cohesionado y operativo, con capacidad de actuación efectiva en todo el territorio y plenamente alineado con los objetivos estratégicos marcados por la Planificación Estratégica Departamental y el Plan Operativo Anual del centro directivo.

Hablamos de más competencias y nuevas Unidades. ¿Cuáles?

Efectivamente. La evolución del Cuerpo ha ido acompañada de un desarrollo competencial que ya venía previsto en el artículo 148 del Estatuto de Autonomía, tras la reforma del año 2018, momento en que la CCAA pasaba a tener competencias en materia de Seguridad Pública y de protección de personas y bienes, y no previstas en el momento de creación del Cuerpo en el año 2008.

Por lo tanto, esta modificación estatutaria no podía quedar vacía de contenido; había que reinterpretar las funciones previstas en las leyes sectoriales que definen las funciones de la Policía Autonómica y adaptarlas al mandato estatuario y a la realidad actual.

En ese marco, se han creado o reforzado unidades, incidiendo principalmente en la especialización para atender con eficacia las necesidades actuales en materia de seguridad. Además, se han fortalecido áreas como las de Planificación y Apoyo Operativo, así como las de Régimen Interior, que contribuyen a una mayor cohesión interna.

La estructura actual permite consolidar un modelo de policía autonómica que combina especialización técnica, capacidad de respuesta inmediata y cooperación interinstitucional.

¿Qué cambios han experimentado en lo referente a uniformidad, medios materiales y tecnológicos?

En julio de 2025 aprobamos la nueva Resolución de Uniformidad de la Policía Autonómica Canaria, que actualiza por completo la imagen corporativa del Cuerpo, normaliza los distintivos y divisas e introduce nuevas modalidades de uniforme. Queríamos un cambio integral de la Policía Autonómica.

Esta renovación de la imagen ha reforzado la identidad visual, la dignidad institucional y la percepción ciudadana del Cuerpo, que estaba siendo negativa.

Junto a ello, hemos impulsado una modernización tecnológica ambiciosa: un nuevo sistema de información policial, el SIGAP (Sistema de Información, Gestión y Análisis Policial), que permitirá interoperar con las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las de las Policías Locales de Canarias, y otros organismos.

Además, hemos abordado la adquisición de terminales portátiles para la gestión telemática de informes, diligencias, una flota renovada de vehículos, así como diverso material adaptado a cada unidad.